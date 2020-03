Transparència i rumors

Fins divendres de la setmana passada, el Departament de Salut informava diàriament de les dades de nous contagis de coronavirus a les comarques gironines. Coincidint amb el creixement de casos en el conjunt de Catalunya i Espanya, alguna ment pensant de l'Administració va decidir que no calia donar dades territorialitzades de l'evolució de la malaltia.

Al·legaven que era una mesura per evitar alarmes innecessàries i que ja actuaven de la mateixa manera amb l'epidèmia de la grip estacional. Quin interès públic podia tenir amagar les dades locals dels casos de coronavirus? Afortunadament, després d'uns dies d'apagada informativa, Salut torna a informar de l'evolució dels nous casos a les regions sanitàries catalanes.

La majoria de manuals de comunicació de crisi adverteixen de la importància de respondre amb immedietesa i transparència per donar confiança a la població. En les darreres setmanes, tècnics i especialistes han pres protagonisme davant els polítics, cosa que dona més fiabilitat al missatge institucional.

Facilitar el màxim de dades no hauria de ser un problema si tenim tècnics de prestigi que ajuden a posar-les en context. No fer-ho pot contribuir a alimentar els rumors i a fer créixer les alarmes. I tots sabem del perill que pot suposar una epidèmia d'informació falsa propagada per les xarxes socials.