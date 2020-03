El Bisbat de Girona recomana a persones grans o amb risc que segueixin la missa a distància pel coronavirus

El Bisbat de Girona recomana a persones grans, malaltes o de grups de risc que segueixin la missa a distància. En un comunicat, la diòcesi remarca que l'objectiu és evitar la propagació del coronavirus i, seguint les recomanacions de les autoritats civils i sanitàries, demanen a aquestes persones que "s'abstinguin d'acudir a la celebració de les misses, tant dominicals com diàries". Durant aquest període "inusual i extraordinari", el Bisbat recull una relació de televisions, ràdios i webs que retransmeten alguna missa i que els fidels poden fer servir.

Entre les opcions que el Bisbat dona als feligresos hi ha la retransmissió de la missa conventual des de l'Abadia de Montserrat que s'emet els diumenge a les 11 per Banyoles Televisió, Canal 10 Empordà, Olot Televisió, Televisió Costa Brava i Televisió de Girona. També es pot seguir a través de les respectives pàgines web (www.canal10.cat, www.olot.tv, www.tvcostabrava.com i www.tvgirona.cat), i per Montserrat Televisió (www.montserratcomunicacio.cat).

Els diumenges a les 10.30, La 2 emet la missa de TVE-Catalunya, que també es pot seguir a través del web (www.rtve.es/directo/la-2).

Per ràdio, la missa des del santuari del Tura d'Olot es pot seguir els diumenges a les 8 per Ràdio Olot (98.1 FM) i al web www.radiolot.cat. A les 11, la missa conventual des de l'Abadia de Montserrat s'emet també per Ràdio Estel (103.4 FM i www.radioestel.cat) i Montserrat Ràdio (www.montserratradio.cat).

A les set de la tarda, la missa des de la Catedral de Barcelona es pot seguir per Ràdio Estel (103.4 FM i www.radioestel.cat). Aquesta ràdio també ofereix altres serveis religiosos, en aquest cas diaris: Rosari, a les 7; el res de Laudes (7.30) i Vespres (18.45) des de Montserrat; i de Completes (23) des de Santa Maria de Solius. De dilluns a divendres també es pot seguir el cant de La Salve de l'Escolania de Montserrat a la una (amb l'excepció del període comprès del 13 al 27 de març, en què l'Escolania estarà tancada seguint les instruccions del Departament d'Educació). I finalment, la lectura i el comentari de l'Evangeli del dia a la mitjanit, a les 7.25 i a les 18.40.