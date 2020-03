Catalunya viu el primer dia sense classes pel coronavirus

Catalunya viu aquest divendres el primer dia sense classes per contenir l'expansió del coronavirus. La mesura durarà, en principi, quinze dies, fins el divendres 27 de març. El tancament educatiu afectarà 1.565.478 alumnes de 5.492 centres, sense comptar el sistema universitari. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ja va apuntar dijous que no es faria ensenyament a distància mentre duri la restricció per la "bretxa digital" existent entre famílies. Els professors hauran d'estar a casa, però disponibles. En canvi, les set universitats públiques catalanes facilitaran la formació a distància.

Deixant les universitats al marge, els alumnes afectats són 79.948 de primer cicle d'infantil i 213.352 de segon cicle; 479.958 de primària; 331.681 d'ESO; 126.994 de formació professional; 94.437 alumnes de batxillerat; 70.122 d'ensenyaments de música; 43.000 alumnes de les escoles oficials d'idiomes; 66.738 de la formació d'adults; 39.384 que fan ensenyaments a distància; 5.103 d'arts plàstiques i disseny; 9.717 estudiants de dansa; 454 d'art dramàtic; 2.398 d'ensenyaments superiors de disseny; 2.052 d'ensenyaments esportius, i 140 de conservació i restauració de béns.

Per titularitat, dels 5.492 centres, 1.232 són públics, 699 són concertats, 954 privats i 54 d'altres titularitats.