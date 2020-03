«Els confinats» de l'escola Àgora de Girona

Beth Riera és la directora de l'escola d'educació infantil i primària Àgora, de Girona, i des de dilluns viu confinada a casa; igual que el conserge i cinc mestres més del claustre d'aquest centre educatiu. Després de percebre alguns símptomes relacionats amb l'asma al·lèrgica que pateix, dimecres li van practicar la prova que ha de determinar si té coronavirus, cosa que no sabrà fins d'aquí a uns dies.

Docents i conserge van estar en contacte amb una mare de l'escola que va donar positiu en un test del Covid-19, després d'haver realitzat un curs al Servei Municipal d'Ocupació. Des que ho van saber i els van confinar a casa, comparteixen inquietuds, experiències i informació a través d'un grup de WhatsApp que han creat i anomenat «Els confinats». El bon humor els acompanya, diu la directora.



Activació del protocol

Dilluns al migdia, una mare va trucar a l'escola Àgora per tal d'avisar que li havien diagnosticat coronavirus. Immediatament, es va activar el protocol establert per l'administració i que requereix informar els Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona i el servei telefònic d'emergències mèdiques 061.

A partir d'aquí, es va contactar amb els cinc docents que s'havien relacionat amb la dona –tots viuen a Girona excepte una persona, que és de Castelló d'Empúries– i el conserge. Cap, explica Riera, té símptomes del Covid-19 i estan confinats a casa com a mesura de precaució.

A banda del personal docent, la mare que va iniciar la cadena fa classes de català com a voluntària a l'escola, de manera que els responsables mèdics també van decidir confinar les quatre assistents a la sessió d'aquell dia.

Davant d'aquestes actuacions, la directora considera excel·lent l'atenció rebuda tant pel Departament d'Educació, que el mateix dimarts va nomenar personal substitut per cobrir les seves baixes, com dels serveis sanitaris que els han atès i els han tramitat la baixa laboral.

Mentre espera el resultat del test que professionals del sistema d'emergències mèdiques li van fer dimecres a quarts de set del matí –vestits amb bates blanques, protegits amb mascaretes i ulleres–, ella, la seva parella i els dos fills segueixen unes pautes de convivència basades en la precaució. Riera detalla que el confinament a casa implica seguir una sèrie d'indicacions com ara dormir en una habitació a part, utilitzar un lavabo concret –el seu habitatge en té dos–, fer els àpats en espais diferents –ella dina i sopa a la cuina, mentre que la resta de la família utilitza la taula del menjador–, mantenir uns metres de distància per exemple quan miren la televisió, posar-se una mascareta quan cuina i no utilitzar els mateixos estris o tovallola.

Com que no té la malaltia diagnosticada, la seva família no ha d'estar tancada a casa, com ella, una situació que canviaria si el test dona positiu. Un dels seus fills va tenir febre i tos, però aclareix que no li han realitzat la prova perquè no s'ajusta al protocol; si dona positiu, li faran.

«Els confinats» estan en contacte per WhatsApp i, a més de compartir notícies, s'expliquen a què dediquen el temps tancats a casa. Beth Riera treballa a l'ordinador i, com els altres, llegeix o neteja espais que sempre es deixen per més endavant. El conserge –desvetlla– aprofita per tocar el saxofon.