Les empreses gironines caminen cap al teletreball

La paraula estrella d'aquests últims dies per a la majoria d'empreses és teletreball. Gairebé totes les empreses gironines tenen implementat o estan treballant per crear un protocol que permeti, en la mesura del possible, el teletreball. La majoria d'empreses coincideixen que han començat a fer les reunions telemàticament i en alguns casos fins i tot s'han ajornat. «Ja hem aplicat el teletreball a tots els departaments que ho permeten, és millor prevenir, perquè aquí hi ha molta afluència de gent», assegurava el CEO de l'empresa de transports Mascotrans. «Els transportistes disposen de mascaretes, guants i gel antisèptic i a les tasques de càrrega i descàrrega es manté el mínim contacte entre persones», afegia.

Algunes de les empreses de la Central Integrada de Mercaderies (CIM) de la Selva també han començat a implementar mesures preventives «per entrar, i abans de descarregar, ens hem de rentar les mans i posar-nos mascareta», asseguraven alguns dels camioners que es disposaven a entrar al recinte.

D'altra banda, un sector destacat és el dels supermercats «si arriba el moment de confinament, intentarem no tancar cap supermercat i anar repostant perquè no falti res en cap moment», asseguraven des de Comerbal, empresa propietària dels supermercats Novavenda, «tot i que serà el personal que ho determinarà», indicaven. En aquest cas l'empresa treballa per elaborar un protocol per aplicar en cada una de les situacions en les quals es puguin trobar.