Esglésies sense aigua beneïda ni petons a les imatges religioses

El Bisbat de Girona ha recomanat seguir les indicacions de la Conferència Episcopal Espanyola per evitar la propagació del coronavirus. D'aquesta manera, recorda la conveniència de retirar l'aigua beneïda de les piques, tenir una especial cura en la neteja dels espais i objectes dedicats al culte i evitar els petons a les imatges religioses, tot substituint-los per altres mostres d'afectes que no impliquin contacte físic, com una inclinació o una reverència. A més, també proposa que s'ofereixi la possiblitat als feligresos de fer un gest de pau diferent als habituals, que consisteixen en donar la mà o abraçar les persones més properes. Finalment, recorden la necessitat que totes les persones que donin la comunió en centres sanitaris o domicilis es rentin bé abans les mans i després. La difusió d'aquestes mesures es va acordar ahir després d'una reunió del Consell Episcopal.

Igual que succeeix cada vegada que no hi ha classe, també se suspendran les sessions de catequesi. De tota manera, des del Bisbat afirmen que seguiran pendents de les mesures que es vagin indicant des de les autoritats civils i sanitàries en els propers dies, per tal d'anar-les aplicant en la vida ordinària de l'Església.

D'altra banda, des de la diòcesi gironina ofereixen la seva pregària per les vícitmes del contagi i les seves famílies, així com per tot el personal sanitari i assistencial. Amb el desig que aviat es trobi una solució a la pandèmia, han elaborat una proposta de pregària per incloure a les celebracions litúrgiques, especialment durant les properes setmanes: «Per les víctimes i afectats pel coronavirus. Per tot el personal mèdic i d'infermeria. Perquè es trobi ben aviat el remei per combatre aquesta pandèmia. Preguem».

Mentrestant, la direcció general d'Afers Religiosos, que depèn del Departament de Justícia, s'ha adreçat a totes les entitats religioses per donar-los a conèixer les noves mesures establertes pel govern de la Generalitat, ja que poden afectar a les seves activitats i celebracions. Així, recorda que s'han de suspendre o ajornar les activitats amb més de mil persones, i assenyala que, en els casos que estiguin per sota aquesta xifra, només es podran celebrar les que comptin amb un terç de l'aforament, per garantir la distància de seguretat entre els assistents.