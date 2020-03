L'Ajuntament d'Olot tapia quinze pisos d'un bloc amb vuit apartaments ocupats

El bloc de 23 habitatges que és propietat de la Sareb i només hi viuen ocupes.

Operaris de la Brigada amb suport de la Policia Municipal van tapiar dimecres l'accés a quinze habitatges d'un bloc del carrer Hipòlit Lazaro al barri de les Tries. En el bloc hi ha un total vint-i-tres habitatges, dels quals vuit estan ocupats de manera il·legal. Es tracta del mateix bloc on fa pocs dies la Policia va haver de reduir un home que llençava objectes al carrer i havia amenaçat una dona. L'home va haver de ser traslladat a un centre d'urgències en salut mental.

Ahir, el regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, va explicar que l'acció de tapiar va ser llargament gestada i mantinguda en secret per l'Ajuntament. El primer tràmit va tenir lloc fa un mes quan l'alcalde, Josep Berga, i el mateix regidor es van reunir a Barcelona amb l'alcaldessa Ada Colau i representants de la Sareb (la immobiliària de l'Estat que gestiona els pisos de la crisi econòmica). En la reunió van acordar l'acció d'abans d'ahir i la cessió per part de la Sareb de tot el bloc a l'Ajuntament. Segons va explicar Güell, un cop efectuats els tràmits de la cessió, els següents passos seran buscar allotjament a les famílies que ocupen pisos al bloc per causa d'una situació econòmica complicada i desallotjar els pisos més conflictius.

Un cop el bloc estigui lliure, l'Ajuntament rehabilitarà els habitatges. Segons Güell, les calderes estan arrencades, els mobles destrossats, han estirat el cablejat i hi ha forats a les parets. Feta la rehabilitació, l'Ajuntament incorporarà els 23 pisos a la borsa d'habitatge de lloguer protegit del municipi i els llogarà a famílies desfavorides que puguin afrontar un lloguer tou.



Molèsties als veïns

En la mateixa compareixença, l'alcalde, Josep Berga, va explicar que hi ha ocupes en altres llocs de la ciutat com el carrer Roser i va recordar els desallotjaments fets a la plaça del Conill. Berga va anunciar que l'Ajuntament serà implacable amb els ocupes que provoquen problemes i molèsties als altres veïns.