L'empresa Teisa presenta la celebració del seu centenari

Amb motiu de la celebració del centenari de l'empresa Teisa, ahir es van presentar una quinzena d'activitats culturals que s'allargaran fins a mitjans del 2021. Diferents entitats, col·lectius i artistes com ara Cor de Teatre, Marcel·lí Antúnez, Albert Serra, Francesc Guillament, Marrecs de salt o RCR Arquitectes, entre d'altres, participaran en aquest esdeveniment. La presentació del centenari es va fer a l'Slot Garage de Banyoles i va comptar amb la participació del president de Teisa, Lluís Coromina, el president de la Diputació i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, el gerent de Teisa, Àlex Gilabert, i el coordinador del centenari, Ricard Planas. Teisa té diversos objectius per la propera dècada, com seguir amb noves mesures de respecte al medi ambient.