Reclamen mesures contundents i més personal al Trueta

Després de les mesures restrictives aprovades pel Departament de Salut, els centres sanitaris gironins s'intenten adaptar a les noves circumstàncies «excepcionals» amb la màxima efectivitat possible. No sempre és fàcil, «els fets s'estan precipitant molt ràpid, massa, i en certs aspectes no estem preparats», expliquen fonts del sindicat Comissions Obreres del Trueta. De fet, aquest matí a primera hora, representants dels sindicats Catac, Metges de Catalunya, Satse i Comissions Obreres (CCOO) es reuneixen amb direcció i la Unitat Bàsica de Prevenció per reclamar que es prenguin mesures més contundents, per poder afrontar la crisi causada pel coronavirus amb totes les garanties.

D'una banda, des de CCOO afirmen que hi ha més de deu professionals sanitaris aïllats «en quarantena» i això suposa que el personal de reforç passi a ocupar places estrucurals. «Necessitem més personal que cobreixi la plantilla que està de baixa», afirmen des del sindicat. A part del personal sanitari, el servei de neteja està «col·lapsat». «Aquests dies s'han d'extremar les mesures d'higiene i àrees com la d'urgències s'han de netejar i desinfectar correctament». És per això que també demanen que es contracti més personal d'aquest àmbit. D'altra banda, també reclamaran que es comprin més mascaretes, ja que «hi ha professionals sanitaris que les han de reutilitzar i això és inadmissible», diuen des del sindicat.

Quant a la situació actual, CCOO reclama que el personal estigui «constantment informat, més que ara» sobre nous casos de coronavirus, aïllats i sospitosos, sobretot en el personal sanitari. Com a conseqüència, exigiran un pla de contingència –per si la situació es complica– sobre com redistribuir la plantilla en quiròfans, consultes externes i altres àrees si el personal agafa la baixa. De moment, segons el sindicat, s'han començat a derivar pacients de poca complexitat al Santa Caterina per poder atendre la resta de pacients amb bones condicions.

Per últim, la restricció aprovada ahir per la Generalitat que afecta el tancament de tots els centres escolars de Catalunya, és un punt que preocupa a la majoria de sindicats mèdics, com CCOO i Catac. També demanaran que s'adoptin mesures que afavoreixin la conciliació familiar.

UCI preparada

Fonts del sindicat Catac han assegurat que a la Unitat de Cures Intensives (UCI) estan «molt preparats amb tot el material preventiu i d'aïllament reglamentari». Asseguren que des de la crisi provocada per la Grip A ja es van prendre mesures i el personal sanitari es va formar «convenientment». També asseguren que no tenen «cap problema» de subministrament de material, ja que compten amb equips de protecció individual adequats per evitar possibles contagis. «En l'àmbit personal sí que estem preocupats, és normal, tenim companyes infermeres asmàtiques i hauran de tractar amb casos de coronavirus amb tots els riscos que hi ha; esperem que la situació es controli i sobretot reclamem que se'ns informi més sobre els possibles casos de coronavirus entre el personal», van reivindicar. Fonts dels sindicats van dir que la majoria de casos de coronavirus es detecten al Centre d'Urgències d'Atenció Primària Güell i el Trueta.

Santa Caterina suspèn operacions

D'altra banda, els centres d'atenció primària i els hospitals gironins s'estan adaptant a les noves restriccions aprovades per Salut. L'hospital Santa Caterina i el Trueta des de dimecres que restringeixen les visites a un sol acompanyant, és per això que han posat cartells divulgatius al vestíbul i informen a tots els usuaris de la mesura adoptada.

A més, el Santa Caterina ha anul·lat totes les operacions que es puguin fer d'aquí a dues setmanes com a mesura de contingència davant el coronavirus. El centre preveu passar d'utilitzar set quiròfans a fer-ne servir tres o quatre, i destinar el personal i recursos que s'alliberin a reforçar àrees com urgències o hospitalització, informa ACN. D'altra banda, centres d'atenció primària com els de Salt i el Güell ja han pres mesures com atendre els usuaris amb mascaretes i establir una distància «de seguretat» al punt d'atenció de l'entrada. També s'estan anul·lant visites i algunes proves ordinàries, fet que va generar una mica de «caos» a Salt ahir al matí, segons fonts del CAP Jordi Nadal del municipi.