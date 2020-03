El Trueta tanca quiròfans a la tarda a partir de dilluns

L'hospital Josep Trueta de Girona anul·la, a partir de dilluns, l'activitat quirúrgica durant la tarda i concentra al matí les operacions que no es poden ajornar. Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per al control de la infecció de la Covid-19, l'ICS Girona ha ampliat les mesures a tots els centres. En el cas del Trueta, els professionals que quedin alliberats per la reorganització dels quiròfans, donaran suport a les àrees on es necessiti. A l'atenció primària, també suspendran tota l'activitat demorable i s'organitzaran consultes específiques d'atenció a pacients amb símptomes respiratoris.

Tant a l'hospital com als CAP, han resolt evitar la circulació de pacients i familiars dins del centre per problemes de salut demorables, restringir a una persona el nombre d'acompanyants o vistes als pacients ingressats, protegir els professionals perquè puguin treballar i cobrir l'atenció urgent i que no es pot ajornar i potenciar el teletreball en la mesura de les possibilitats.

Aquestes mesures se sumen a les accions adoptades dimarts passat, quan es va decidir suspendre totes les activitats formatives externes i internes, les reunions internes excepte les imprescindibles, les pràctiques clíniques d'estudiants, les visites dels delegats de les empreses farmacèutiques i altres comercials, l'activitat de voluntariat i les visites escolars.