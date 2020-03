Els xinesos gironins es fan una gran muralla contra l'epidèmia

Definitivament, els xinesos han descobert la paraula «vacances». La majoria d'establiments que empresaris xinesos tenen a Girona ja tenen penjat un rètol de «tancat per vacances», que en cantonès es tradueix com «tancat fins que no resolgueu això del coronavirus». Tot sigui que d'aquí endavant s'acostumin a tancar una temporada cada any, això sí que seria una revolució i no la de Mao.

A en Siau –el recordaran de l'anterior crònica sobre xinesos i coronavirus– el vaig trobar de camí al seu bar, quan venia de fer-se el cartell. No creguin que gaire elaborat, no era més que un tros de cartó que duia escrit a mà en retolador: «Tancat per vacances». Tampoc no es pot demanar a un xinès que es gasti els diners amb un rètol de qualitat, quan probablement no pensa fer-lo servir mai més en la vida.

– Tan espantat estàs?- li vaig preguntar amb sorna.

– No, espantat, no. Però millor tancar uns dies fins que tot s'arregli.

Si la setmana passada eren poc més de mitja dotzena de bars i restaurants els que havien tancat portes, fonts de la comunitat xinesa gironina asseguraven que ahir ja hi havia el 60% de negocis xinesos tancats, ampliant-ho a altres sectors com les perruqueries, els basars, etc. «I aquest cap de setmana hauran tancat pràcticament tots», indicava un membre d'aquesta comunitat.

La realitat li dona la raó. Ahir ja era difícil trobar algun establiment xinès obert. El basar del carrer Francesc Ciurana, on des de fa dies els empleats atenen amb mascareta els clients, era un d'aquests. Però en ser preguntats si pensaven continuar treballant gaire temps més, van respondre: «La setmana vinent tanquem».

Els diaris es comencen a acumular darrere la reixa d'alguns bars, com l'Expressaté del carrer de la Creu. L'Estella, al carrer Maluquer Salvador, estava obert ahir a la tarda, cosa que em va donar l'ocasió d'entrar-hi a fer un cafè, vell truc per entaular conversa amb el cambrer i -diria que- propietari.

–M'alegra veure que vostè no tanca portes –li dic amb un mig somriure que intenta elogiar sense paraules la seva valentia.

–Avui és l'últim dia, demà començo vacances.

Al cap de poca estona, ja comença a abaixar les reixes. Tinc el temps just d'acabar-me el cafè i evitar, pels pèls, quedar tancat 15 dies a l'interior d'un bar, alimentant-me de cafè, cervesa i patates xips. Fora de perill del coronavirus, és cert, però no sembla una dieta gaire saludable i correria el risc de perdre per una banda la salut que guanyaria per l'altra.



No es creuen les dades

D'aïllar-se de la resta del món, als xinesos poca cosa se'ls pot ensenyar, que per alguna cosa són els que van construir la Gran Muralla. Però que ara decideixin aïllar-se a dins de Girona mateix respon a una raó molt clara: no es creuen les informacions que dona el Govern. «Estem comprovant les dades d'afectats i no quadren de cap manera. Sabem que hi ha moltes dades que no s'han publicat. Per això decidim tancar», assenyala un membre prominent de la comunitat.

A més, estan al cas dels antecedents que s'han viscut al seu país, «i hem après d'això, per això fa molts dies que hem començat a tancar». «Tant a les autoritats d'aquí com a la societat en general, els falta informació del que va passar a la Xina, per poder controlar aquesta epidèmia adequadament», afegeix. O sigui, que ens estan enganyant com a xinesos.