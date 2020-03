Els xofers de bus: «Estem venuts, no hi ha mampara»

Ja no és només motiu de tots els trending topic –temes de tendència– a xarxes socials, sinó que envaeix també totes les converses i impregna els carrers de Girona, fins i tot a l'endevinalla diària de la fleca Oriell, a la cantonada del pont de Pedra, que assenyala un «barret de rei» que ja «ens està trucant a la porta». Corona de rei a banda –a l'espera dels resultats de Felip VI i Letícia, que es van sotmetre al test ahir–, aquest truc a la porta ha estat més aviat una violació de domicili, amagada dins un cavall de Troia, i només cal veure l'escalada de mesures amb què el Govern espanyol i la Generalitat s'apressen a mantenir la propagació a ratlla. Efectivament, la porta ja fa dies que el coronavirus la va deixar enrere.

A mitja tarda, les famílies ja anaven a buscar els nens a l'escola mentre debatien com resoldre el trencaclosques de la conciliació per als propers quinze dies, alguns, passant per la negociació d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). «M'acaben de trucar de la companyia per dir-me que puc cobrar dues setmanes de l'atur i que tinc el lloc de feina guardat per tornar, sense perdre antiguitat ni vacances», explica un dels conductors de Teisa mentre carrega els passatgers a l'estació d'autobusos de Girona.

De fet, els conductors de les línies interurbanes reconeixen que és «arriscat» portar tanta gent al llarg del dia.

– Esteu una mica exposats.

– Una mica? Som els que més em sembla. Aquí tothom escup, estornuda, tus i fa de tot.

Si bé cada xofer ha procurat proveir-se d'aigua amb unes gotes d'alcohol per netejar l'interior dels autocars, lamenten que en el seu cas hi ha poc marge de prevenció. «Estem venuts; no hi ha mampara i inevitablement la gent s'acosta a menys d'un pam del volant per preguntar», es resignen. «No hi pots fer res, la gent que ve corrent, perquè no se li escapi el bus, arriba i et deixa tot l'alè a la cara», apunten. Tant xofers com venedors de bitllets coincideixen en el baix nombre de passatgers, motivat per les anul·lacions de vols, congressos i fires. En el cas de Renfe, a més, es troben amb moltes reclamacions, expliquen des de taquilla, perquè encara no han canviat la política de cancel·lació per fer el retorn íntegre.

La mateixa tranquil·litat de les andanes també es va estendre pel Barri Vell, on el sol radiant no va aconseguir omplir la rambla de la Llibertat ni les seves terrasses. «Ara ho estàvem comentant, hi ha menys moviment», van confirmar els cambrers de la taverna McKiernans. A la franquícia Tea Shop –on ja no es poden ensumar directament les herbes–, també han notat l'absència de grups organitzats d'alemanys o francesos, que tenen «molta tirada» al te. I mentre a fora tot semblava augurar una tarda de quietud i pocs passejants, dins l'agència de viatges Viñolas, a Cort Reial, els telèfons i teclats treballaven frenèticament, amb expedients amuntegats a pilons sobre la taula. «Hem de reprogramar tots els viatges per a després de l'estiu perquè a molts països com els EUA ja no deixen entrar espanyols, han de fer quarantena», assenyalen. Ah, sí, que li volen barrar el pas al qui porta «barret de rei» (espanyol o no, està per veure). Doncs potser sí que en alguns llocs haurà d'acabar trucant a la porta.