Camprodon ofereix servei de repartiment d'esqueles a 200 euros

Els serveis funeraris per una defunció a Camprodon tenen un cost de 540 euros. Es tracta d'una xifra molt més baixa que la major part de localitats. El motiu és que els serveis de funeraris són municipals i com a tal es tracten al ple de l'Ajuntament.

En l'últim ple, l'Ajuntament va aprovar amb els vots a favor de TPC-CP i l'abstenció d'ERC una modificació puntual de les ordenances perquè l'Ajuntament pugui cobrar 200 euros per al repartiment d'esqueles. Des de fa poc, la Corporació té repartits pel poble uns panells verds, on quan hi ha una defunció i posen l'esquela. Així, tothom sap qui és el difunt i quina és l'hora dels funerals.

Això no obstant, segons va explicar al ple l'alcalde Xavier Guitart (TPC-CP), tot i posar les esqueles als panells, hi havia hagut gent que no s'havia assabentat d'una defunció en el moment precís i s'havia queixat. Davant d'aquesta circumstància, l'equip de govern va pensar que el millor era reformar les ordenances municipals per fer possible que qui vulgui fer un funeral amb repartiment d'esqueles pagui 200 euros.

Guitart va precisar que hi havia hagut veïns que s'havien ofert a repartir les esqueles de manera gratuïta però l'equip de govern va considerar que és millor un repartiment professional. L'alcalde lloar el sistema de cartells però també va valorar el fet de satisfer la voluntat dels veïns que volen repartiment d'esqueles.



Marcar classe social

El grup municipal d'ERC a l'oposició es va abstenir en la modificació de l'ordenança. El seu portaveu, Joaquim Coch, va plantejar que pujar la taxa pel servei de repartiment d'esqueles pot suposar que «les defuncions dels rics es gestionin d'una altra manera pel fet de pagar més». Va demanar que és conscient que l'equip de govern no vol serveis funeraris classistes, però va precisar que si passa, l'Ajuntament haurà d'orientar la comunicació funerària a través dels panells i dissuadir de la comunicació personalitzada.

Coch també va posar sobre la taula la protecció de dades. Va demanar que els familiars omplin un formulari abans de difondre informació sobre el difunt.