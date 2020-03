L'alerta pel coronavirus ha provocat que hi hagi més compres anticipades als mercats gironins per proveir-se davant l'escenari d'un eventual confinament. Tot i que entre la clientela hi ha qui compra per al dia a dia, al llarg d'ahir van augmentar considerablement les persones que decidien carregar el rebost. De fet, el president del Mercat del Lleó, Manel Rodríguez, va afirmar que estaven «desbordats» i que cap al migdia moltes parades començaven a patir manca de gènere.

Més clients i escassetat de productes a partir del migdia. Aquest va ser el panorama del Mercat del Lleó ahir divendres, el primer dia de tancament d'escoles, instituts i universitats pel coronavirus. Els clients esperaven el seu torn amb paciència i els treballadors no paraven quiets ni un moment.

«S'ajunta tot, els nens que no van a escola i els avis venen a comprar perquè els pares treballen i la gent que entra en pànic i compra més del compte», va explicar Rodríguez, que té una parada de pollastre. En el seu cas, va subratllar que a partir de les dotze del migdia ja es quedaven «sense gènere» i que estaven «totalment desbordats».

Mentrestant, Salt manté el mercat bisetmanal a l'aire lliure; si més no, de moment. Tant aquest ajuntament com el de Girona –on es fa dimarts i dissabtes- han decidit continuar-lo fent perquè la gent pugui proveir-se. També, tenint en compte que és a l'aire lliure, hi ha distància entre les parades i l'afluència de gent es reparteix al llarg del matí.

No passa el mateix en altres municipis com Ripoll, Lloret de Mar, Blanes o Banyoles, que han decidit suspendre'l. A Begur s'ha reduït el número de parades. A Olot, tot i que en un principi s'havia decidit suspendre'l, ahir, seguint les recomanacions de la Generalitat, l'Ajuntament va anunciar que es tornarà a fer, tot i que només la part de menjar.