Expedients de regulació als serveis de transport i de menjador escolar

Els expedients de regulació d'ocupació amenacen treballadors dels serveis de transport i de menjador escolar suspesos pel tancament dels centres educatius. Les empreses d'un i altre sector busquen aquesta sortida legal per rescindir els contractes mentre duri la mesura. En el cas dels monitors de menjador i d'activitats de lleure, ja s'han concretat amb expedients de regulació signats ahir mateix. El director territorial d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va lamentar aquestes «conseqüències» d'una decisió presa «per una necessitat superior, la salut pública», i va dir que «es poden buscar solucions no radicals, per als dies concrets fins tornar a la normalitat».