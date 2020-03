Estancs i botigues de la frontera registren pics de vendes per l'efecte del coronavirus

Els estancs i comerços de la frontera han registrat pics de venda pels efectes del coronavirus. Durant la setmana, l'afluència va ser l'habitual d'un mes de març, però ahir es va incrementar, tal com han explicat des dels estancs, que atribueixen a la por per un possible tancament de la frontera. La situació s'ha anat tensant progressivament al llarg de la setmana, ja que dijous, la majoria de clients amb què va parlar Diari de Girona no temien per aquest tancament, mentre que ahir la preocupació va anar en augment.

Diversos botiguers constaten que les vendes d'aquest mes de març són similars a les de l'any passat, però concreten, a més, que el cap de setmana passat l'afluència de clients, majoritàriament francesos, va ser notablement superior. El president de l'associació de comerciants de la Jonquera, Bruno Comas, assegura que han viscut aquesta setmana amb normalitat i que han detectat pics de vendes. Alguns clients, com és el cas deJose de Almeida, de Perpinyà, ja són clients habituals i han aprofitat el desplaçament per «carregar una mica més».