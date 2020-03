Girona suma vuit nous casos de coronavirus

El Departament de Salut va confirmar ahir vuit nous casos de coronavirus a la Regió Sanitària de Girona. Es tracta de dues dones del Pla de l'Estany (40 i 84 anys) i sis persones del Gironès, quatre dones (30, 51, 86 i 93 anys) i dos homes (un menor de 13 anys i un de 22). Amb els nous positius d'ahir, augmenten a 32 els afectats pel Covid-19 a la Regió Sanitària de Girona. A Catalunya es van sumar 190 casos nous i es va arribar al total de 509. A Espanya fins ahir hi havia 4.231 casos.

D'altra banda, el cas del Baix Empordà confirmat dijous es tracta d'un veí de Sant Feliu de Guíxols que té una pneumònia aguda i que està ingressat des de l'inici d'aquesta setmana, segons va informar TV Costa Brava. El pacient va ser ingressat a l'hospital de Palamós per problemes respiratoris i des del primer moment se li va aplicar el protocol per tractar el Covid-19. Les complicacions en el seu estat de salut el van fer traslladar fins a l'hospital Josep Trueta de Girona des d'on es va confirmar la infecció. El seu entorn ja està en quarantena.



Quiròfans tancats a la tarda

Els centres de l'ICS Girona han pres una sèrie de mesures com anul·lar l'activitat quirúrgica de les tardes al Trueta a partir dilluns i les sessions de matí es mantindran per a aquells procediments quirúrgics no demorables. Els professionals que quedin alliberats amb aquesta reorganització donaran suport a les àrees on es necessiti. També s'ha decidit substituir per activitat telefònica o telemàtica tot allò que sigui possible i potenciar el teletreball en aquells casos que sigui possible, donades les característiques de la seva tasca. Aquestes mesures es prenen per protegir els professionals amb la finalitat de què puguin treballar, atesa la situació d'excepcionalitat, i poder cobrir l'atenció urgent i no demorables. També es demana que s'eviti la circulació de pacients i familiars dins del centre per problemes de salut demorables. En els centres d'atenció primària s'anul·larà també l'activitat demorable i s'organitzaran consultes específiques d'atenció a pacients amb símptomes respiratoris.

D'altra banda, representants de diversos sindicats de treballadors del Trueta es van reunir ahir amb direcció i la Unitat Bàsica de Prevenció per reclamar mesures més contundents, així com més personal. Quant a la plantilla que està en aïllament per haver estat en contacte amb algun positiu de coronavirus –Comissions Obreres afirma que hi ha 64 professionals del Trueta «en quarantena» i una vintena de Centres d'Atenció Primària–es va demanar que la baixa sigui considerada accident laboral. També van demanar més equips de protecció individual per evitar el contagi de coronavirus i que els testos es puguin realitzar al Trueta. Segons Comissions Obreres, la direcció del centre els va informar que han encarregat uns kits per poder fer la prova al mateix hospital per tal que els resultats tardin una hora en saber-se. Com que no tenen «fiabilitat del tot», es podran fer a Can Ruti, des d'on els resultats tarden dotze hores en arribar. La direcció també va dir que reforçarà el personal de neteja, consultarà mesures per afavorir al conciliació familiar i, per últim, va demanar als treballadors que evitin l'ús de la cafeteria del centre.



Crida a estudiants i jubilats

Donat l'alt volum d'activitat sanitària pel Covid-19, el Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) fa una crida als estudiants de Medicina de la Universitat de Girona (UdG), als metges recentment llicenciats, als llicenciats pre MIR i als metges sènior que estiguin en situació de jubilació, per ajudar a combatre l'expansió del coronavirus, en cas de ser necessari. Per això, després de coordinar-se amb la universitat, amb l'Ajuntament de Girona i l'Institut Català de la Salut (ICS), ha habilitat el correu electrònic suportcovid19@comg.cat perquè aquelles persones que estiguin disposades a donar un cop de mà per fer visites domiciliàries a persones grans o vulnerables de la demarcació de Girona o per donar suport a centres de primària i hospitals es posin en contacte amb el COMG. El president de l'entitat, Josep Vilaplana, considera que és necesssari «estar preparats» per tot el que pugui venir. També assegura que hi ha metges aïllats i que cal tenir recursos per si augmenten les baixes i demana que les proves del coronavirus es puguin fer Girona. Per últim considera que les mesures preses fins ara són «correctes» tot i que «es podrien haver dut a terme abans, anem tard».