Els hotelers demanen un posicionament clar al Govern

La Federació d'Hostaleria de les comarques gironines ha demanat a les administracions que es posicionin fermament sobre les mesures de contenció per evitar la propagació del coronavirus. Consideren que no hi ha un criteri clar i això genera incertesa entre els empresaris sobre mantenir els establiments oberts o no.

A més, els empresaris han afirmat que en els últims dies estan rebent moltes anul·lacions en els seus hotels i restaurants. Els directius no saben què fer amb els treballadors, ja que el volum de feina ha baixat.Una altra de les queixes de la Federació d'Hostaleria gironina fa referència a com s'hauran de mitigar els efectes de totes aquestes cancel·lacions derivades del coronavirus i tampoc creuen que la línia de crèdits que preveu la Generalitat sigui la millor solució.



El Celler tanca un mes

D'altra banda, el restaurant El Celler de Can Roca de Girona ha decidit tancar durant un mes davant el risc de contagi del coronavirus. En un missatge a les xarxes socials, els tres germans Roca van explicar que la decisió es va prendre després de reunir-se amb l'equip. El restaurant de tres estrelles Michelin no obrirà fins al 14 d'abril. «Sentim la responsabilitat de cuidar del nostre equip i clients, amb aquesta mesura que ajuda també a la contenció del virus», van assegurar.