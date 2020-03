Joves del Baix Empordà, agrupats per cuidar i abastir les famílies

oves del Baix Empordà han creat un grup de Telegram per oferir serveis de cangur, cuidar persones grans i comprar aliments i productes bàsics a qui ho necessiti davant l'emergència sanitària pel coronavirus. La iniciativa, anomenada Xarxa Solidària per la situació del Covid-19, va néixer aquest dijous i compta de moment amb una xarxa amb municipis com Torroella-l'Estartit, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Palamós, Calonge-Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols i Vall d'Aro. En un manifest conjunt, fan una crida als estudiants d'instituts i universitats que es posin al servei de la comunitat més pròxima, com podria ser els veïns d'un mateix bloc de pisos.

«Ens organitzem per posar al centre de la vida les cures a través de la solidaritat i el suport mutu», afirmen al text. Les tasques que s'ofereixen a fer des d'aquesta Xarxa Solidària per la situació del Covid-19 van des de fer de cangur a aquells nens que tenen els pares que treballen i que no es poden quedar amb ells a casa, comprar aliments a persones grans o a qui ho necessiti. Per organitzar-se, han obert un canal a Telegram des d'on es farà difusió de la xarxa que hi hagi a cada poble perquè els participants es puguin organitzar i, al mateix temps, es posin en contacte amb aquells que ho necessitin. També detallen que, per reduir el risc de contagis, s'organitzaran en «grups petits, evitant la rotació de molta gent i que aquells que tinguin cura dels infants no estiguin també en contacte amb la gent gran». I fan una crida a animar a altres joves a seguir aquesta fórmula als seus pobles.