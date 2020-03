«L'activitat al sistema judicial caurà pel seu propi pes. Estem desprotegits»

El jutge titular o el degà responsable de la zona fa la petició de suspensió d'activitat al Tribunal Superior de Justícia corresponent, en aquest cas el de Catalunya (TSJC). Aquest ha d'autoritzar cada petició de forma individual, i elevar-ho a la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, que és qui pren la decisió final. De forma molt escalonada i pràcticament dut a terme ahir, s'ha autoritzat la suspensió o limitació de l'activitat a jutjats de Girona, Figueres, Olot i Puigcerdà, amb la imatge del Registre Civil de Girona atenent únicament cites prèvies.

Fins ahir, la gestió del coronavirus s'ha fet d'aquesta manera, i aquest degoteig de restriccions, que en pocs dies ha dut a associacions de juristes, fiscals, advocats i procuradors a criticar la gestió del poder judicial davant aquesta crisi i fins i tot a demanar la dimissió del seu president Carlos Lesmes, no resol les inquietuds de ningú. Al contrari, la sensació és que el poder judicial, a diferència del legislatiu i de l'executiu, està actuant per lliure però no en el bon sentit. «No sabem què està suspès i què no, i com s'apliquen les restriccions, perquè el nostre col·lectiu té molta mobilitat», critica Joan Ramon Puig, degà del Col·legi de l'Advocacia de Figueres. Puig descriu la gestió de «nefasta» i denuncia desprotecció dels operadors judicials. Precisament, els Col·legis de l'Advocacia gironins i el de Procuradors dels Tribunals de Girona, en representació provincial, van demanar ahir que se suspengui tota l'activitat judicial no urgent (vistes, assenyalaments, terminis processals) en tant que «és una causa de força major» i que s'hauria de mantenir «fins que l'actual escenari no millori». El col·lectiu entén que no fer-ho «posa en risc de manera innecessària la salut de tots els operadors jurídics que hi intervenen». En aquest sentit, el degà sosté que s'acabarà suspenent l'activitat judicial no urgent «pel seu propi pes». Tot i la pressió exercida des de tot l'Estat, el Consell no ha canviat el discurs i ha anat autoritzant suspensions de forma escalonada. Ahir, però, va acordar els serveis essencials juntament amb el Ministeri de Justícia i la Fiscalia en consonància amb «l'Escenari 3», és a dir, la situació que es viurà a partir d'avui amb la declaració de l'estat d'alarma. Fins ara es preveien dos escenaris: el primer, aplicat a zones de baix risc, incloïa la restricció d'afluència a espais comuns i d'assistència de públic, unes normes que el mateix TSJC va admetre ahir que era «impossible» aplicar. El segon escenari és el que preveia les suspensions esglaonades, una gestió que el president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, creu que hauria d'estar més ben coordinada entre administracions. «No ens han abastit amb material profilàctic i estem desprotegits», indica. Veu clar, però, que «tot apunta» que l'activitat judicial no urgent quedarà suspesa: «És normal, perquè si es paralitza la resta de serveis i administracions, no té sentit que el poder judicial faci d'orquestra del Titànic que s'enfronta al desastre tot sol», conclou.