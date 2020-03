Els Mossos demanen evitar aglomeracions als supermercats

Els Mossos han fet una crida a les xarxes socials apel·lant a la responsabilitat dels ciutadans per evitar aglomeracions als centres de distribució d'aliment.s Des de primera hora s'estan produint cues a les portes de les botigues i supermercats i volen evitar problemes d'ordre públic.Des del cos policial asseguren que l'abastiment de productes està garantit i demanen als ciutadans que es facin les compres amb normalitat.

En els últims dies, les xarxes i WhatsApp s'han omplert d'imatges de supermercats buits. No obstant això, la manca de productes en els comerços es deu a les compres compulsives d'alguns clients que no permeten reposar a temps la mercaderia. Mercadona ha comunicat a través del seu web que els seus supermercats segueixen "rebent productes cada dia" i recorda que els seus centres romandran oberts en el seu horari habitual excepte festius.

A la demarcació de Girona, les aglomeracions són més intenses a les localitats de la frontera on els clients francesos estan comprant de manera massiva.

Degoteig de clients a l'Espai Gironès

L'Espai Gironès ha abaixat parcialment la persiana aquest dissabte per complir l'ordre del Govern de tancar les zones comercials i només ha obert els seus dos supermercats: Caprabo i la Sirena. Tot i que el conseller de l'Interior Miquel Buch ja va anunciar divendres el tancament d'aquestes àrees, molts s'han acostat fins al centre pensant que les botigues, els bars i els restaurants estarien oberts i s'han trobat passadissos desèrtics. En els supermercats molts prestatges eren buits, especialment els de carn, fruita i verdura, ja que són els productes que més ràpid es van esgotar divendres. Aquest dissabte no s'han registrat cues però el degoteig de clients ha estat constant i molts han marxat amb els carretons carregats fins dalt.

Incidents a Madrid

Agents de la Policia Nacional han acudit aquest dissabte a un supermercat de districte madrileny de Vila de Vallecas davant l'actitud violenta de diversos clients que colpejaven els vidres per donar pressa als empleats de l'establiment a obrir.

Centenars de persones s'aglomeraven a primera hora del matí davant dels supermercats de tots els districtes per aprovisionar-se de productes de primera necessitat davant el temor que desapareguin de les prestatgeries en el transcurs de la jornada.

Des d'aquest dissabte i davant l'estat d'emergència sanitària provocada per l'epidèmia, la Comunitat de Madrid ha ordenat el tancament fins al 26 de març de tots els establiments i comerços "excepte els d'alimentació i primera necessitat", el que exclou botigues de alimentació i farmàcies, però també a gasolineres, estancs i quioscos.

Ja havia una cua formada per desenes de persones una hora abans de l'obertura d'alguns d'aquests comerços. "S'ha creat una alarma per si ens quedem aïllats i la gent surt com boja", explica a Efe una de les integrants d'aquesta fila.

A l'interior dels comerços la imatge no era l'"esperada" pels clients en trobar-se amb algunes prestatgeries buides. No hi havia existències d'aliments congelats i d'alguns productes lactis.

El que sí que han trobat els més matiners és paper higiènic, un producte molt cotitzat aquests dies i que desapareix de les prestatgeries amb el pas de les hores.