Alguns municipis ignoren el tancament i fan treballar el personal de llars d'infants

Cadires de cap per avall, a sobre dels pupitres, simbolitzen amb claredat la «situació realment extraordinària» que es viu, utilitzant les paraules del màxim responsable del Departament d'Educació a Girona, Martí Fonalleras. Al final del primer dels quinze dies de tancament escolar, el director territorial confirmava que la suspensió es va complir a tots els centres gironins, de qualsevol nivell, públics, privats i concertats, però amb una nota discordant: algunes llars d'infants, sobretot municipals, on es va requerir als educadors que anessin a la feina.

Aquesta situació es va produir a escoles bressol de Girona, Santa Coloma de Farners, Figueres, Castelló d'Empúries, Porqueres, Lloret de Mar o Roses, segons va detallar el portaveu del sindicat docent Ustec·STEs. El seu portaveu gironí, Xavier Díez, va explicar que van demanar als Serveis territorials d'Educació «que deixi clar que no són ordres interpretables». A les seves crítiques s'hi van sumar les de CCOO, que va qüestionar la decisió de l'Ajuntament de Girona –aquest diari va intentar parlar, sense èxit, amb la regidora de l'àrea– per fer «anar a treballar a educadores, conserges, personal de neteja als centres de titularitat municipal que estan tancats seguint ordres d'Educació».

A Santa Coloma de Farners, el personal de la llar d'infants municipal hi va anar perquè així ho va decidir l'alcaldia, en contra de l'opinió de la regidora d'Educació, Carme Dilmé. «Com a regidora, mestra i directora d'escola, per coherència i sentit comú, les educadores també han d'estar a casa», va dir Dilmé, qui ahir va dedicar molts esforços a convèncer l'alcaldia perquè canviés la decisió.

Per Martí Fonalleras, aquesta situació no s'ha de repetir perquè «el tancament és per a tot el sistema educatiu», i va remarcar que això vol dir «estar tancats i la no presència del professorat, perquè ajuda al control del contagi».

El director territorial d'Educació va afirmar que «és una qüestió de coherència elemental i alguns ajuntaments han fet una interpretació diferent». Aquesta neix d'un apartat de les instruccions que la Conselleria va dictar dijous, en el qual «es recomana» l'aplicació de les mesures a tots els centres i serveis educatius de Catalunya. L'ús del verb «recomanar» és el que ha donat peu a les discrepàncies locals, un fet que el responsable del Departament va considerar que «es corregirà en les properes instruccions» perquè, «per nosaltres, les directrius són clares».

L'atenció de l'alumnat amb beques menjador perquè formen part de famílies amb pocs recursos econòmics era, ahir, un altre tema que l'administració treballava per resoldre i buscava un sistema per fer arribar càterings a aquests infants vulnerables.

Per un altre motiu, l'alumnat de segon de batxillerat també ha resultat especialment afectat, ja que a final de curs els espera la selectivitat. Segons Martí Fonalleras, tot depèn de la durada de la suspensió i va apuntar que un possible canvi de data de les proves depèn del Ministeri d'Educació.

La preinscripció escolar, d'altra banda, començarà el dilluns 23 de març tal com estava previst. El responsable d'Educació va recordar que el procés es pot realitzar via telemàtica des de fa anys i que, si l'activitat es reprèn a partir del dia 27, encara hi haurà temps fins a l'1 d'abril per fer els tràmits. De totes maneres, Fonalleras va aclarir que «es facilitarà la preinscripció».



Malabarismes familiars

L'aturada pren una altra dimensió quan el focus es posa en les mares i els pares que, amb un preavís de poques hores, han hagut de resoldre l'atenció dels fills. Hi ha tantes realitats com famílies, però serveixin dos casos d'exemple. Un és el de la família de Xavier Villarreal, mecànic de maquinària d'obra pública, i la seva dona, administrativa. Viuen a Girona i tenen dues filles, una de 16 anys i una altra de 9 que ahir va quedar al càrrec de la germana gran, a casa, perquè tot i tenir els avis a la seva disposició han preferit «autogestionar-se perquè són població de risc», va explicar Villarreal, qui va detallar que ahir les van anar trucant i van coordinar-se amb els veïns. A partir de dilluns, la mare es planteja el teletreball.

A Caldes de Malavella, en Narcís Palahí, empresari de la construcció, i la seva parella, que treballa en una formatgeria artesana a Llagostera, tenen quatre filles d'entre 14 i 7 anys. Ahir era festa local i ja havien pactat l'ajuda dels avis, una solució que no els agradava per raons de salut. De cara a la setmana vinent, han acordat que la mare intentarà reduir l'horari i modificar-lo perquè pugui fer-se càrrec de les nenes a partir de les 11 del matí. Fins llavors, se n'ocuparà una veïna amb una filla de la mateixa edat que la seva gran. A banda de la incertesa de com aniran tants dies a casa, Palahí també va expressar preocupació per les compensacions econòmiques a autònoms que, com ell, ja han perdut feines.