Negocis gironins que van més enllà del Ministeri

Treure el taulell al carrer i que els clients no entrin a la botiga és la mesura que han dut a terme a Casa Coll, un comerç situat al centre de la ciutat. Els propietaris asseguren que segueixen les recomanacions de les autoritats sanitàries d'evitar aglomeracions en espais reduïts i per aquest motiu han decidit atendre des de la porta del seu negoci. «Un alt percentatge dels clients que venen a botiga són gent gran, un grup de risc, i en moltes ocasions s'emplena», asseguraven els germans Patrícia i Albert Coll, propietaris del negoci. Un altre inconvenient i que també els ha fet dur a terme aquesta mesura és la dificultat per mantenir la distància de seguretat que recomana sanitat, ja que l'espai a la botiga és reduït. L'objectiu d'aquesta iniciativa és contribuir a reduir les infeccions i evitar el col·lapse dels hospitals i centres sanitaris. Abans de dur a terme la mesura de treure el taulell a la porta del negoci, van fer les consultes oportunes a l'Ajuntament, qui els va assegurar que mentre no envaïssin la via pública aprovaven qualsevol tipus de mesura que puguin dur a terme els comerços. Generalment els clients aproven la iniciativa «els primers moments hi va haver gent que no ho entenia, però a poc a poc tothom ho ha anat entenent i a la majoria els sembla molt bé».

Mesura aplaudida també per treballadors sanitaris «van venir una metgessa i una farmacèutica i ens van dir que fèiem molt bé». De moment és la primera botiga del barri en dur a terme aquesta iniciativa, però asseguraven que altres comerciants de la zona havien vist amb bons ulls la idea i probablement durant els pròxims dies algun més s'afegiria a la iniciativa. Més enllà d'atendre a les portes del negoci, es renten les mans amb gels antisèptics i netegen el taulell després d'atendre cada client, «són precaucions per ells, però també per nosaltres, hem de ser responsables», explicava Coll.

En contra, aquesta aplaudida mesura comporta efectes econòmics negatius, ja que com indicaven els empresaris, «treure el mostrador fora ens treu vendes» però també tenien clar que és una situació excepcional i que la salut va per sobre de les vendes.