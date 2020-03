Torra demana confinar Catalunya i Sánchez declara l'estat d'alarma a Espanya

El Govern espanyol ha acordat declarar avui l'estat l'alarma per la crisi del coronavirus durant quinze dies. Per la seva part, el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar confinar tot Catalunya restringint les entrades i sortides del país, motiu pel qual va instar a actuar el govern espanyol.

El president Pedro Sánchez ho va anunciar en una declaració institucional a la Moncloa després que Espanya superés ja els 4.000 infectats per Covid-19 i els 120 morts. L'estat d'alarma està recollit a l'article 116 de la Constitució Espanyola per a situacions excepcionals, com una alerta sanitària. En concret, la Constitució diu que s'ha de declarar a través d'un decret acordat pel Consell de Ministres «per un termini màxim de quinze dies». Per prorrogar-lo, cal l'autorització del Congrés. L'última vegada que es va declarar l'estat d'alarma va ser durant la vaga de controladors aeris el 2010.

Les mesures que s'adoptaran a l'empara de l'estat d'alarma estaran «orientades a mobilitzar tots els recursos del conjunt de l'Estat», tan «econòmics com sanitaris, públics i privats, civils i militars», per «protegir millor la salut de tots els ciutadans», en particular dels més vulnerables a la malaltia, va precisar Sánchez.

El president també vol respondre a l'emergència social i econòmica «amb la màxima agilitat i contundència». «Volem la màxima coordinació de recursos, eficient i garantida del conjunt d'administracions públiques i el seu millor funcionament», va incidir.

També va advertir que Espanya es troba tan sols en la «primera fase» de la lluita contra el coronavirus, de manera que als espanyols els esperen setmanes «molt dures». Sánchez va admetre que no descarta que la setmana vinent el país superi els més de 10.000 afectats per la malaltia. Finalment va demanar als joves que limitin els contactes i va agrair la tasca dels professionals sanitaris. El Consell de Ministres es reuneix avui per declarar l'estat d'emergència i informarà sobre les mesures concretes, que podrien limitar la circulació de persones i vehicles, requisar béns temporalment, ocupar indústries i explotacions o racionar el consum d'articles de primera necessitat.

Catalunya confinada

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar el confinament de tot Catalunya restringint les entrades i sortides per evitar el «col·lapse» del sistema sanitari. El cap de l'executiu va demanar la col·laboració del govern espanyol perquè limiti l'accés a les vies de les quals té competència, és a dir, que tanqui ports, aeroports i vies ferroviàries. En aquest sentit, va assegurar que el Govern s'anticipa a una evolució «massa ràpida» del coronavirus a Catalunya i va agrair la «solidaritat» i el «sacrifici dels ciutadans». «La pandèmia ens posa a prova i demostrarem que la societat catalana és solidària i responsable», va reblar. El Govern català va ordenar també el tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració hores després que l'Ajuntament de Girona ordenés a propietaris de bars i restaurants que retiressin dos terços de taules i cadires dels carrers.