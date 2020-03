Tota la informació sobre la crisi del coronavirus, a Diari de Girona

La crisi del coronavirus copa l'actualitat informativa a Catalunya, Espanya i al món. Perquè estiguis informat al detall de tot el que passa, a Diari de Girona ens bolquem amb els nostres lectors per oferir amb la major immediatesa i rigor la millor i més àmplia cobertura sobre la pandèmia.

Mapes interactius amb informació precisa sobre l'evolució de virus, guies i consells pràctics per prevenir el contagi i adoptar les mesures necessàries a casa, gràfics sobre la incidència de la crisi en totes comunitats i municipis ... En definitiva, un ampli desplegament informatiu en l'edició impresa i en l'edició digital per tal de mantenir als nostres lectors informats amb la credibilitat i el rigor que ens caracteritza.

A la nostra web, adaptada per a tots els dispositius, es podrà seguir en directe el minut a minut de la crisi del coronavirus, amb vídeos i senyals en streaming de les compareixences de les principals autoritats.



'La millor informació, a prop teu'



Per tal de facilitar l'accés a la informació més important Diari de Giroan ha llançat una newsletter amb l'última hora del coronavirus , que els nostres lectors podran rebre diàriament al seu e-mail. La subscripció a aquest servei completament gratuït és molt senzill. Per rebre la newsletter de coronavirus cada dia només cal registrar-te a Diari de Girona i apuntar-se per començar a rebre el butlletí.

Els lectors també poden unir-se al sistema d'alertes immediates a través de el telèfon mòbil i mitjançant l'aplicació de Telegram per conèixer tota l'actualitat de la crisi del coronavirus.