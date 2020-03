El trànsit a l'aeroport cau un 24,5% durant la primera setmana de març

Els efectes del coronavirus ja s'estan deixant notar en les dades de l'aeroport de Girona-Costa Brava. La supressió de vols -especialment amb Itàlia- i la cancel·lació de viatges a causa del virus han fet que el trànsit a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar hagi caigut un 24,5% durant la primera setmana de març (de l'1 al 7), un descens que se suma a la baixada d'ocupació registrada ja durant els últims dies de febrer també a causa del Covid-19.

I això que, malgrat els efectes del nou virus, les dades del mes de febrer han estat positives per a l'aeròdrom gironí. Segons les dades fetes públiques ahir per Aena, durant el segon mes de l'any va registrar 35.090 passatgers, fet que va suposar un 2,6% més que l'any anterior. També va augmentar un 90,4% el transport de mercaderies, tot arribant fins a 9.484 quilos. Aquests bons resultats del mes de febrer fan que l'acumulat d'aquest 2020 es trobi només un 0,5% per sota els passatgers registrats en el mateix període de 2019, ja que a aquestes altures de l'any s'han transportat 71.219 persones.

Però aquesta dinàmica positiva ha topat de ple amb el coronavirus. Tenint en compte que l'aeroport encara es troba en plena temporada d'hivern, i per tant hi ha un nombre reduït de vols, la cancel·lació dels vols amb Itàlia ha suposat un descens important de passatgers, que se suma a tots aquells que han deixat de viatjar per por a la propagació del virus. Entre l'1 i el 7 de març, doncs, les instal·lacions van rebre 6.925 passatgers, cosa que va suposar una caiguda del 24,5% respecte al mateix període de 2019. En total, però, van ser 191 operacions, que va suposar un increment del 26,5%.

Les dades de l'aeroport de Girona, tanmateix, no són una excepció. El coronavirus també s'ha deixat notar a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat, que ha registrat un descens del 19,8% en el trànsit de passatgers i del 5,7% en les operacions durant la primera setmana del mes de març.



Vols reprogramats

Aena ha recordat que durant els últims dies de febrer les companyies aèries van començar a reajustar les seves programacions amb motiu de la propagació del Covid-19, en especial les que compten amb operacions amb aeroports situats a les zones de risc. Tot i això, l'aeroport del Prat va registrar durant el segon mes de l'any un 0,4% més de passatgers que durant el mateix mes de l'any passat, tot arribant fins als 3.280.937 passatgers. En l'acumulat de l'any, els viatgers internacionals arribats a la capital catalana han crescut un 1,5% respecte als primers dos mesos de 2019, amb més de 4,7 milions de persones, mentre que els passatgers de vols nacionals va incrementar un 2,3%, superant el 1,9 milions.