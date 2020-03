els actes de Setmana Santa queden suspesos

La crisi del coronavirus va provocar la supensió de les desfilades processionals a diverses províncies i comunitats, com Sevilla, Múrcia o Castella i Lleó, que va ser precedida de la cancel·lació de nombroses celebracions prèvies. El Consell de Germandats i Confraries, l'Ajuntament de Sevilla i l'Arquebisbat van acordar la suspensió de les desfilades processionals de la Setmana Santa d'aquesta ciutat, una decisió que es va produir després que la Conferència Episcopal manifestés divendres la seva voluntat de suprimir processons per contenir la propagació de la malaltia, evitar concentracions de persones i prendre les mesures necessàries.

En l'economia de la capital sevillana, l'impacte de la Setmana Santa suposa l'1,3% del seu PIB, amb una despesa municipal de 9 milions d'euros en un esdeveniment que genera un impacte de 400 milions. A Andalusia també s'han suspès les processons a Algesires i La Línea de la Concepción, a Cadis, on el seu bisbat va demanar als fidels que no vagin als temples, que romandran oberts mentre les autoritats no disposin el contrari.