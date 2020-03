Els clients francesos baixen massivament a la Jonquera

CUES ALS ESTABLIMENTS. La Jonquera va viure ahir un dissabte amb l'habitual afluència de clients francesos. Malgrat que les botigues de productes com roba estaven tancades, van produir-se llargues cues per comprar tabac o aliments.

rancesos de la Catalunya Nord van decidir ahir baixar massivament al municipi fronterer de la Jonquera per adquirir alguns dels productes habituals: tabac, alcohol i aliments. Van omplir supermercats i les cafeteries que venen tabac, ja que els principals estancs estaven tancats. La Policia Local va haver de recordar a alguns establiments que havien de tancar portes. La imatge que es podia veure era de centres comercials, com l'Outlet Gran Jonquera, buits, al costat de botigues d'alimentació i tabac amb llargues cues. Des de primera hora del matí, els aparcaments es van anar omplint com si es tractés d'un dissabte habitual. Cap al migdia, la situació no era gaire diferent. Un client, en Pierre, venia des de Perpinyà. En el seu cas va decidir avançar el viatge a la Jonquera després de sentir que el President de la Generalitat volia confinar Catalunya. Principalment volia comprar tabac. La majoria dels compradors que es veien ahir pels carrers eren francesos, l'habitual a la població.

L'alcaldessa, Sònia Martínez, constatava que la presència de compradors era molt alta. Per part de l'Ajuntament, va explicar que garantiran totes les mesures que s'estan demanant des de la Generalitat. Ahir a la tarda estava previst que personal de Protecció Civil repartís «a tots els establiments que estan oberts, les recomanacions amb la sèrie de mesures que des dels canals oficials ens han fet arribar per evitar contagis, la distància entre la gent als establiments...».

Des dels establiments oberts, el personal mantenia ahir les recomanacions, però l'alt volum de clients i la confusió generaven certa sensació de desbordament.

La presència de clients francesos va generar fins i tot algunes retencions en moments puntuals a la frontera.