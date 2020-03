Empenta a la transformació del nucli antic d'Olot

La millora de la plaça Pia Almoina, el final de la primera part de l'estudi d'habitatge i els projectes de millora de la plaça Major i el passeig de la Muralla són algunes de les accions més destacades

L'empenta més important per a la recuperació del nucli antic d'Olot està programada per a aquest any. Serà el tercer any d'execució del Pla Integral d'Accions de Millora del centre històric d'Olot; un pla que compta amb la participació directa dels veïns a través del Consell de Barri.

En el programa del 2020, consta la finalització de la primera part l'estudi de l'habitatge començat el novembre del 2018 i l'inici de la segona; el final de les obres de la plaça del Conill i el començament de la millora de la plaça Pia Almoina, millores en la il·luminació de la casa Pujador, l'inici d'un projecte tan important com la millora de la plaça Major i la continuïtat del programa el Taller dels Sastres.

Segons el regidor del barri, Estanis Vayreda, la clau de la recuperació del nucli antic està en la implicació dels propietaris i dels promotors en els ensorraments d'edificis vells per fer habitatges de nova planta.

Per tal de disposar d'una eina per fomentar el compromís en la transformació del nucli antic, ara fa un any i mig, l'Ajuntament va començar un estudi exhaustiu de tots els habitatges dividit en dues parts. Vayreda ha explicat que a l'estiu acabarà la primera fase, que conté dades exhaustives de 900 habitatges. Ara han acabat les inspeccions al 70% dels habitatges previstos. Immediatament després, començarà la segona fase, que haurà d'aportar dades de 400 habitatges. Al final hauran inspeccionat 1.300 habitatges repartits en 300 finques.

El regidor ha explicat que els redactors s'han trobat amb més complicacions de les previstes, per la qual cosa l'estudi s'ha endarrerit. La principal dificultat ha consistit en la localització de propietaris de finques abandonades, ja que n'hi ha en altres ciutats i en altres països.

Vayreda ha explicat que el sol fet que l'Ajuntament hagi contactat amb propietaris ha elevat el nombre de rehabilitacions i ensorraments. El regidor ha posat com a exemple el proper ensorrament privat de tres edificis, coneguts com la casa de les abelles, a la zona de la plaça de la Pia Almoina. «Els privats cada vegada inverteixen més i per sort cada setmana anem aprovant llicències de millora d'habitatges», ha explicat. El regidor ha exposat que la política de l'Ajuntament és comprar edificis per ensorrar-los i oferir les finques buides a promotors perquè hi facin pisos.

Pel que fa als espais públics, Vayreda ha explicat que continuaran el Pla de Places i Placetes dels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner. Vayreda ha recordat que van millorar la plaça Capdenmàs, milloren la plaça del Conill i milloraran la plaça Pia Almoina. Segons assenyala, enguany faran el projecte de millora de la plaça Major i encarregaran els de millora del passeig de la Muralla, la plaça del Carme i la plaça de l'Àngel.

Dins de les millores públiques canviaran la il·luminació actual de la casa Pujador, a la plaça del Conill, per una de menys agressiva. «Es farà una il·luminació més lligada a l'entorn de l'edifici», ha precisat Vayreda.

També canviaran la il·luminació exterior de l'Escola de Disseny i Art d'Olot, a la plaça del Carme. «Ara, hi ha uns focus molt agressius que bàsicament enfoquen unes alzines molt grans. Hi farem una il·luminació molt més elegant», ha apuntat.

Dins de la transformació del nucli antic cal tenir present el programa HolaDomus, iniciat fa uns mesos. Es tracta d'ajuts en forma de crèdits públics sense interès destinats a rehabilitacions que prioritzin les energies renovables. En els primers quatre mesos ha mobilitzat catorze inversions i més de setanta persones han mostrat interès.

Finalment, el Pla Integral de Millora del nucli antic continuarà el Taller dels Sastres. És un programa que procura locals del nucli antic a artesans que vulguin fer el seu ofici amb porta oberta. L'Ajuntament paga part del lloguer.