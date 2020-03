Establiments d'alimentació plens i la resta tancats al crit de «tots a casa»

Cues de dissabte. El dia després de la petició de confinament als ciutadans, el centre de Girona s'ha resistit a perdre la vida, mentre que múltiples aparadors s'han posat d'acord per demanar prudència.

issabte al matí bastant atrafegat al centre de Girona. La febre d'abastir neveres i congeladors va ser patent a supermercats i mercats municipals, una estampa molt diferent a la que es veia en els comerços que no són del ram de la restauració i d'oci, molts dels quals ahir ja no van obrir la persiana i van instar els clients a quedar-se a casa a través dels aparadors amb cartells com «quedeu-vos a casa en la mesura que podeu». Les botigues genèriques ahir estaven majoritàriament tancades, tot i que el decret del Govern no els obligava -només recomanava mantenir distàncies d'entre un i dos metres per evitar aglomeracions-, i va haver-hi poques excepcions al centre de la ciutat, amb personal a les portes per la poca afluència de clients. Molts establiments de menjar preparat, fleques i d'altres serveis essencials van penjar cartells limitant l'accés, avançant-se a futurs protocols que encara no eren ferms.

Durant el matí hi havia gent que, reunida a parcs i jugant un partidet de bàsquet o fent una ruta amb bicicleta, actuava com si la cosa no anés amb ella, tot i que al llarg del dia el ritme va anar afluixant. Val a dir, però, que a mercats com el del Lleó, la recomanació de Protecció Civil d'evitar les aglomeracions va passar totalment de llarg. Diversos venedors explicaven a Diari de Girona que «ni per Nadal» havien venut tant, sobretot pel que fa a productes càrnics, pa i peix. Alguns aprofitaven per fer una bona neteja i deixar-ho a punt per als propers dies, amb la mateixa incertesa que ha dut a molta gent a comprar en més quantitat. L'objectiu: avançar-se a un hipotètic toc de queda o a una molt comentada situació de desabastament que, per activa i per passiva, s'ha insistit que no arribarà perquè els canals de distribució es mantenen oberts. Tot i això, ja no quedava ni un pollastre en una parada especialitzada en aquest producte. Joan Gironell, responsable de la carnisseria Gironell, va assegurar que la distribució d'aliments està garantida, però que es poden obrir escenaris com el de prescindir d'alguns productes per prioritzar-ne d'altres. Amb tot, un missatge unitari: «Que ningú pateixi, demà seguirem tenint productes», i el que potser preocupa més als paradistes és que aquesta febre d'aquests dies es tradueixi la setmana vinent en una paràlisi de les vendes.