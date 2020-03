Girona registra tres nous casos i ja arriba als 35

El Departament de Salut va confirmar ahir tres nous casos a la Regió Sanitària de Girona, elevant a 35 el nombre total d'afectats.

Es tracta de tres dones de la comarca del Gironès de 49, 57 i 61 anys. Això suposa una reducció de nous diagnòstics de la província en 24 hores, si bé la majoria estan concentrats al Gironès. Divendres es va tenir coneixement de vuit nous casos: dues dones del Pla de l'Estany (40 i i 84 anys) i sis persones del Gironès, quatre dones (30, 51, 86 i 93 anys) i dos homes (un menor de 13 anys i un de 22).

Crida d'infermeres voluntàries

El Col·legi Oficial d'Infermeres/rs de Girona (COIGI) ha creat una Comissió de Crisi del Covid-19 per abordar la situació d'estat d'alarma que va decretar ahir el Govern central. Tanmateix, el COIGI elaborarà una llista d'infermeres, en actiu o jubilades, que s'ofereixin com a voluntàries per reforçar les necessitats de dotació infermera durant la crisi i la posarà a disposició dels centres de salut. Les professionals que vulguin apuntar-s'hi poden comunicar-ho al telèfon 972 204061 o al correu coigi@coigi.cat.

Segons van informar en un comunicat, la nova comissió «treballarà d'acord amb una estratègia d'acció orientada a canalitzar i donar resposta a les necessitats, neguits i preguntes de les infermeres i infermers de Girona». Des del col·legi professional, també van fer una crida a tota la ciutadania per seguir les indicacions del Departament de Salut i les normes higièniques.