El Govern central serà l'autoritat única a tot el país

El Consell de Ministres, després d'una reunió de més de set hores, va aprovar la declaració de l'estat d'alarma a tot el país per contenir la pandèmia del coronavirus, amb mesures de severa restricció al moviment de persones i l'activitat econòmica, excepte en casos de força major. L'Estat assumirà la condició d'«autoritat competent» a tot el territori, totes les forces de seguretat quedaran sota «les ordres directes» del ministre d'Interior i tots els mitjans sanitaris públics, privats i militars quedaran sota la direcció del titular de Sanitat. El president del Govern va demanar als presidents autonòmics deixar enrere les seves diferències al marge d'ideologies i colors polítics i va pronosticar «setmanes molt difícils» d'«esforços i sacrificis»

Sánchez va anunciar en roda de premsa les mesures concretes per combatre la crisi del coronavirus amb set hores de retard després que les desavinences entre el PSOE i Podem pel paper que tindran els representants dels dos partits a l'executiu amb aquesta nova norma provoqués que la reunió s'allargués molt més del previst.

El reial decret per declarar l'estat d'alarma davant el Covid-19 -que va entrar en vigor ahir a la nit- permet sortir individualment de casa per anar i tornar a la feina, assistir a centres sanitaris, comprar aliments, medicaments o productes de primera necessitat, tenir cura de les persones que ho necessitin per la seva dependència o també per anar a entitats financeres. Aquí s'inclou també necessitats com passejar un gos. En qualsevol cas, el text del Govern fa esment a «causes de força major o situació de necessitat» o «qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa degudament justificada» en els casos en què es permet sortir dels domicilis, però sempre de forma individual.



«No es pot anar a una terrassa»

Així, el Govern permet que els ciutadans surtin de casa amb una sèrie de «requisits», entre els quals no es contempla «anar-se'n a sopar a la casa d'un amic o l'oci». «No podran anar a una terrassa, a la muntanya o a una estació d'esquí», va afegir.

El Govern va retallar a almenys a la meitat la circulació de trens AVE, Llarga Distància i regionals, així com la dels autobusos interurbans de línia i el transport aeri i marítim dins del país. L'executiu manté de moment al 100% el transport públic de Rodalies que Renfe ofereix a Madrid i en una altra desena de ciutats. No obstant, el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, queda habilitat per modificar aquests percentatges o fixar «condicions específiques».

Igualment, l'executiu podrà intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com la indústria farmacèutica. També queda facultat per practicar requisaments temporals de tot tipus de béns i imposar prestacions personals obligatòries, en aquells casos en què resulti necessari per a l'adequada protecció de la salut pública, en el context d'aquesta crisi sanitària.

El president del Govern va anunciar que l'executiu posa tots els mitjans «civils i militars, públics i privats» sota el comandament del ministre de Sanitat per a la gestió de la crisi i centralitzar l'atenció als afectats.

De fet, el ministre de Sanitat tindrà amplis poders per assegurar el subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública, ja que, juntament amb els ministres de Defensa, Interior i Transports, tindrà competències per actuar i dictar ordres a tot el país sota la direcció del president del Govern durant el temps que duri l'estat d'alarma, que serà en principi durant els propers 15 dies.

Així, en virtut del reial decret, «tots els mitjans sanitaris civils i militars, públics i privats es posen a disposició del ministre de Sanitat, que és qui es reserva les facultats per garantir l'equitat i la cohesió de l'assistència a tot el país», va explicar.



Un «gran» impacte econòmic

Sánchez va admetre que l'impacte econòmic que provocarà la declaració de l'estat d'alarma serà «gran» i que «molta gent es veurà damnificada», però va assegurarque cal «defensar el més important, que és la salut pública». El cap de l'executiu va rebutjar oferir una estimació d'aquest impacte amb la justificació que l'escenari és «molt canviant».

Sánchez es va dirigir a treballadors autònoms, pimes i empresaris i es va comprometre a fer tot el que estigui al seu abast «per esmorteir els efectes econòmics i socials d'aquesta crisi de salut publica» i a donar resposta en el proper Consell de Ministres a «moltes de les realitats que sorgiran per l'estat d'alarma».

En la seva compareixença, Sánchez va recordar que aquesta crisi no és «una situació estàtica, i així ha estat des de l'inici dels escenaris de resposta que s'han anat adaptant». «Estem preparats, tenim les polítiques clares i no ens tremolarà la mà per vèncer el virus posant al centre la salut de les persones», va afegir. Segons va assegurar, «amb les mesures que s'han pres aquesta setmana i les que es posaran en marxa crec que tenim els instruments i palanques per donar una resposta contundent a aquesta situació».

Sánchez va acabar la seva al·locució detallant que «la victòria sobre el coronavirus començarà a donar fruit quan superem la corba de propagació. La victòria començarà quan la xifra d'altes mèdiques sigui superior a la de nous infectats. I serà més gran quan caigui en picat la propagació. La victòria serà total quan a més d'eliminar-lo comptem amb una vacuna».



Casado demana ambició

Davant d'aquest escenari, el líder de PP, Pablo Casado, va oferir la «mà estesa» al Govern en l'aplicació del decret de l'estat d'alarma, però li va demanar mesures més ambicioses en els terrenys econòmics i laboral perquè «la catàstrofe per al mercat de treball pot ser tremenda». També va considerar que les mesures arriben tard.