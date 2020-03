La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha endegat mesures per prevenir la propagació del virus. Durant quinze dies es limitarà l'activitat programada i s'anul·len les proves no urgents, es potencia l'atenció telefònica, es limita a una persona els acompanyants i s'habilia un espai per a pacients amb sospita d'infecció i es restringeixen les visites als centres sociosanitaris.