Municipis del litoral tanquen les platges per evitar la propagació del virus

Ajuntaments de totes les zones costaneres de l'Estat van començar divendres a tancar platges per evitar que els veïns i els visitants d'altres comunitats hi puguin accedir, ja que que facilitaria l'expansió del coronavirus a la resta del municipi. A la Comunitat Valenciana, el primer consistori en prendre aquesta decisió va ser el de Cullera, on es van suspendre tots els serveis turístics de les platges i van fer-hi onejar la bandera vermella que prohibeix el bany.

La mesura, adoptada per l'alcalde, Jordi Mayor, i consensuada amb els representants del sector turístic de la localitat (comerciants, immobiliàries, allotjaments i hostaleria), pretén frenar l'expansió del virus després que aquests dies haguessin rebut un gran gruix de visitants d'altres comunitats –principalment Maddrid–, que tenen la seva segona residència a la costa valenciana.

Els serveis de salvament i socorrisme també queden fora de servei durant 15 dies, per tal que el personal de la Creu Roja estigui a disposició de es autoritats sanitàries que gestionen la crisi de la pandèmia coronavirus. Les mateixes mesures va prendre ahir Alacant, que va tancar totes les platges de la ciutat entre la de San Juan, Albufereta, Postiguet, Urbanova i Tabarca, així com les zones de bany de Cabo Huertas i Sant Gabriel.

A Andalusia, a la província de Cadis, diversos ajuntaments també van optar pel tancament de les platges. Alguns com El Puerto, fins i tot van recomanar baixar la persiana als comerços i negocis d'hostaleria.