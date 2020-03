Els perruquers gironins recomanen no obrir

Una de les mesures de les anunciades pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que més estupor va causar va ser la possibilitat d'obrir les perruqueries dins de l'estat d'alerta.

La decisió d'incloure entre els negocis que romandran oberts tot i l'estat d'alarma les perruqueries i les tintoreries, que ha sorprès a molts ciutadans, s'explica segons fonts de Govern per raons d'higiene i per la intenció d'alterar només el mínim possible la vida de la gent.

Tot i així els gremis del sector es mostren consternats amb la mesura i una de les primeres associacions ha reaccionar davant de la sorprenent mesura ha estat l'Associació de Perruquers i Perruqueres del Pla de l'Estany.

Segons expliquen en un comunicat que han fet públic avui, creuen que no es pot posar en perill la salut de clients i personal en l'actual context d'alerta sanitària.

El Gremi recorda que el seu ofici "és de gran contacte entre persones" i que per tant resulta impensable "tocar-se entre client i professional" i veuen impossible exercir la seva professió "amb guants, mascaretes i rentar-se les mans en tot moment. "

Per aquest motiu, des de l'Associació han comunicat la recomanació "rotunda" de no obrir cap perruqueria o barberia".