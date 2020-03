La segona residència omple el litoral i el Pirineu gironí a nivells d'ocupació d'estiu

Els ciutadans amb segona residència a la Costa Brava i al Pirineu van fer que aquestes zones turístiques tinguessin ahir un ple comparable al pic de vacances d'estiu, ja que des de divendres van arribant a poblacions com l'Escala, Castell-Platja d'Aro o Camprodon. La situació va suposar una nova onada massiva de compradors que va desbordar els supermercats, de manera que els responsables polítics van demanar als ciutadans que respectessin el confinament i es quedessin a casa. Segons van alertar, els serveis sanitaris estan preparats per a la població local, però no l'estacional.

Les estacions d'esquí de la Molina i Masella, així com Vallter, van tancar, però això no va fer que deixessin d'arribar veïns, principalment de Barcelona i la seva àrea metropolitana. El primer que van fer aquests ciutadans va ser omplir la nevera per passar els dies a la casa d'estiueig.

A una de les cadenes de supermercats de l'Escala es repetien ahir les aglomeracions de tota la setmana, de manera que difícilment es podien respectar els dos metres de distància i estanteries mig buides. La Núria, la responsable, explicava que des de dilluns han doblat les vendes habituals. «Han buidat el bàsic, mongeta verda, congelador, tot el que és per guardar», deia. La situació és la mateixa a totes les botigues de la cadena arreu de les comarques gironines. «Hi ha molta gent de fora, també molt de francès», explica. «Ho buiden tant que no dona temps ni que arribin els camions, i està tothom col·lapsat», va afegir.

A l'Escala, l'alcalde, Víctor Puga, ja alertava que això «genera riscos» i esperava que la gent es quedés a casa. I des del Port de la Selva, el regidor Roger Pinart ho considerava una «irresponsabilitat». El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Loureiro, va demanar ahir a la ciutadania que «respecti el confinament».

Una de les localitats on ahir arribaven «massivament» turistes per passar uns dies era Castell-Platja d'Aro. L'alcalde, Maurici Jiménez, lamentava que «ens trobem amb els carrers plens de gent que inunden els supermercats per omplir la nevera de la segones residències». «Hem d'entendre que no són dies per estar de lleure en el municipi», va advertir. El batlle també va destacar que «la contenció es fa més difícil» si de cop t'arriba molta gent.

Un matrimoni de Santa Coloma que passa uns dies a la casa de Platja d'Aro, en Francesc i la Roser, però, manifestaven que «també tenim plantes, s'han de regar i la veritat és que comprar aquí és molt més fàcil que allà». Igual que ells, en Frederic, que és de Barcelona però passa algunes temporades a Platja d'Aro, explicava que amb la seva família ja estaven aquí des de fa uns dies. Aquest veí veu «bé» les mesures que s'estan prenent en contra del Covid-19 i assegura que se les aplicarà pel que fa al confinament.

La situació va ser especialment visible en municipis d'escassa grandària de l'Empordà. El vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Xavier Camps, alcalde també de Palau de Santa Eulàlia, advertia que els hospitals es reforcen en època d'estiu per l'arribada de turistes, però que un pic fora de temporada suposa problemes tan sanitaris com de proveïment en localitats que moltes vegades compten amb un sol comerç i veïns que, en alguns casos, tenen dificultats per desplaçar-se.«Si hi ha més demanda es col·lapsaran els serveis», va afegir Camps.

Finalment, l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, constatava que de moment la gent es queda a casa, però també recordava que els serveis no són els d'una gran ciutat.