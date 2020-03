La Setmana Santa i totes les misses queden anul·lades a Girona

Sense celebracions religioses. Seguint la mateixa tònica que els esdeveniments d'oci i esport, els organismes religiosos també s'han sumat a la paràlisi que deixarà la Setmana Santa sense actes.

a Junta de Confraries de Girona va suspendre ahir tots els actes relacionats amb la Setmana Santa de la ciutat, a conseqüència del coronavirus. Des de l'entitat van lamentar la decisió, que inclou la processó del Sant Enterrament, però van deixar clar que ho han fet «per responsabilitat» amb la ciutadania.

En un comunicat van assenyalar que han pres la decisió «en compliment dels protocols i mesures preventives d'emergències associades a malalties transmissibles». L'escrit destaca la «preocupació» de la junta i remarca que ho han fet seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, civils i també les eclesiàstiques.

Un altre dels actes destacats de la Setmana Santa gironina és la Processó de Verges, famosa per la seva Dansa de la mort. L'associació encarregada d'organitzar-la decidirà aquest dilluns si al final tira endavant amb aquest esdeveniment que convoca milers de persones pels carrers de la localitat, fins a la matinada.

Per la seva banda, les deu diòcesis catalanes van decidir suspendre totes les celebracions, incloses misses i funerals, i només es faran enterraments. Tot i això, les esglésies seguiran obertes, en la mesura del possible, per atendre la caritat, els malalts i les persones que puguin estar angoixades.

D'altra banda, les restriccions segueixen arribant també al sector de les funeràries, i a Olot van anunciar que tots els vetllatoris romandran tancats. Mémora, al seu torn, va anunciar que com a alternativa a la suspensió dels funerals n'ofereix l'emissió en streaming.