Alemanya tanca les seves fronteres amb Àustria, França i Suïssa

Alemanya tancarà a partir d'avui les seves fronteres amb França, Àustria i Suïssa pel coronavirus, segons van informar ahir els mitjans. Segons el diari Bild, aquesta decisió va ser consensuada en una reunió telefònica entre la cancellera Angela Merkel; el ministre d'Interior, Horst Seehofer; el titular de Sanitat, Jens Spahn, i els caps dels estats federats de Baviera, Markus Söder; Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann; Sarre, Tobias Hans, i Renània-Palatinat, Malu Dreyer.

La mesura aprovada pel Govern entrarà en vigor a les 8 del matí i hi haurà algunes excepcions per al trànsit de mercaderies i les persones que viuen i treballen a cavall entre els dos països. Aquestes restriccions inclourien controls més forts a la frontera i la possibilitat de denegar l'entrada a Alemanya.

Segons el diari, la decisió de tancar la frontera es deu no només als esforços per contenir la propagació del coronavirus, sinó també per evitar les «compres búnquer», és a dir, l'adquisició massiva de productes no peribles per part dels ciutadans estrangers residents a la zona fronterera amb Alemanya.

Les autoritats alemanyes van comunicar ahir una nova víctima mortal pel coronavirus, concretament a l'estat federal de Baviera, una dona de 86 anys amb patologies prèvies, per la qual cosa la xifra de morts ascendeix ja a nou, amb 3.795 casos positius confirmats fins dissabte a la tarda, 733 més que el dia anterior, segons dades de l'Institut Robert Koch de virologia.

Grècia també s'aïlla

Grècia va tancar ahir les seves fronteres amb Albània i Macedònia del Nord, va suspendre els seus vols amb Espanya i va prohibir l'entrada de creuers i velers als seus aeroports per prevenir la propagació del coronavirus al país. Aquestes dràstiques mesures van ser anunciades després d'una reunió del gabinet de govern liderada pel Primer Ministre, Kyriakos Mitsotakis.

Els enllaços terrestres, marítims i aèris amb Albània i Macedònia del Nord romandran tancats excepte pel transport de mercaderies i retorn de ciutadans grecs o residents a Grècia. El govern no ha concretat durant quant de temps es mantindran aquestes mesures per aïllar-se de l'exterior.

Mitsotakis va demanar també per telèfon a l'arquebisbe d'Atenes i el cap de l'Església ortodoxa grega que mantinguin els temples oberts només per a la «oració individual» i els «serveis imprescindibles», amb el mínim de persones presents possibles. El Sant Sínode es reunirà avui per discutir aquest tema. Fins ara, les misses han estat el centre del debat sobre el Covid-19 a Grècia. Representants eclesiàstics i creients havien defensat qe el coronavirus no es pot transmetre en rebre l'eucaristia, que es rep en una cullereta de plata beneïda compartida per les desenes de persones que acudeixen a cada missa. El govern grec va anunciar també que a partir d'avui es limitarà també el nombre de persones que podrà estar dins d'un supermercat a una per cada 10 metres quadrats i que, a més, hauran de guardar una distància de 2 metres entre elles.

Per facilitar l'aprovisionament, els supermercats podran obrir també els diumenges i estendre el seu horari comercial. A més, els allotjaments turístics que hagin obert ja hauran de romandre tancats des d'ahir fins el dia 30 d'abril. El govern ha establert multes de 5.000 euros per aquells que no compleixin amb les mesures de prevenció. De moment, a Grècia han mort quatre persones contagiades del coronavirus.