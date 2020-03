Allau de crítiques a Ponsatí per un tuit sobre el tancament de Madrid

L'exconsellera Clara Ponsatí va haver d'esborrar un polèmic tuit -en el qual reclamava el «tancament total» de la capital espanyola per la pandèmia de coronavirus amb un lacònic «De Madrid al Cel»- , després de rebre una allau de crítiques, alguna fins i tot des de les mateixes files de JxCat. Ponsatí va divulgar ahir a la tarda el polèmic missatge -retuitejat per l'expresident Carles Puigdemont- i va compartir una notícia d'El Confidencial que alertava que «Madrid presenta un risc superior que Llombardia o Hubei però segueix sense decretar el tancament total». Immediatament després, es van anar succeint les crítiques a Ponsatí pel seu tuit, entre les quals la de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: «L'odi no salva vides. No ens distraguem, junts ens en sortirem. No hi ha un minut a perdre». efe barcelona