Aragonès i Ribó estan contagiats de la malaltia i romandran confinats

Durant la tarda d'ahir es va conèixer el contagi del vicepresident del Govern català, Pere Aragonès, i del síndic de greuges, Rafael Ribó, que romanen en aïllament. «He donat positiu en la prova del Covid-19. De moment em trobo en perfecte estat de salut. Quedo confinat a casa seguint les indicacions mèdiques, des d'on seguiré treballant. Cal actuar amb la màxima prevenció i responsabilitat», va explicar Aragonès a Twitter. Aragonès va participar al matí per videoconferència en la reunió extraordinària del Govern per reaccionar a les mesures anunciades per l'executiu de Pedro Sánchez. Paral·lelament, Ribó està en aïllament domiciliari i s'està fent una enquesta epidemiològica per determinar els possibles contactes. A darrera hora de la nit de dissabte es va conèixer el contagi de la dona de Pedro Sánchez. europa press barcelona/madrid