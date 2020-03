El bloqueig de ports xinesos provoca la paràlisi de milers de quilos de carn

El bloqueig generat pel coronavirus als ports xinesos els darrers mesos ha provocat la paràlisi de milers de quilos de carn d'empreses catalanes que havien d'anar a parar a grans superfícies del país asiàtic. El problema és que els contenidors frigorífics que es fan servir per transportar el producte han quedat aturats a la Xina i no es descarreguen ni es distribueix la carn. Això provoca un problema de finançament, ja que el comprador només paga una part – aproximadament un 30% del total - a l'hora de fer la comanda, i la resta a l'entrega. Alhora, però, també és un problema logístic, perquè les navilieres tenen escassetat de contenidors, i han incrementat el lloguer entre 1.000 i 2.000 dòlars.

El secretari general de la Federació d'Indústries Càrnies (FECIC), Josep Collado, explica que el que passa és que, o bé el contenidor no arriba a port o, si ho fa, no es descarrega. Això implica que l'empresa xinesa no rebi el producte i, per tant, només aboni aproximadament un 30% del preu total, que es paga en el moment de fer la comanda. Collado deixa clar que la demanda xinesa pel producte català «hi és», en bona part per la pesta porcina que hi ha al país asiàtic. «El que ens trobem és que hi ha un problema logístic, perquè els contenidors que les empreses catalanes lloguen, no tornen, ja que queden aturats d'una manera o altra a la Xina», explica.

Això ha derivat en un problema financer, perquè les càrnies han decidit continuar produint i anar guardant en frigorífics la carn destinada a les empreses xineses, fins que se solucioni el bloqueig. «La qüestió és que no hi ha capital circular ja que no reps els diners de la carn que s'ha enviat, però alhora has de seguir comprant porcs, que s'han de sacrificar, s'ha emmagatzemar el producte i pagar els salaris, per tant, les despeses hi continuen essent», assenyala Collado. La situació ha generat un «problema logístic mundial», ja que «no hi ha contenidors refrigerants», que són imprescindibles per tal d'assegurar que la carn arribi en bon estat a les empreses de la Xina.

Intercanvis amb Xina

El Govern espanyol ha agilitzat els intercanvis comercials amb Xina, que és un important subministrador de material sanitari. Així ho va fer saber la ministra d'Afers Exteriors Unió Europea i Cooperació d'Espanya, Arancha González Laya, que va assegurar haver parlat amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, per agilitzar els intercanvis comercials amb Xina.