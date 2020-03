Calonge instal·la un nou tram de canonada d'aigua al carrer Verge de Núria

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ja ha finalitzat la instal·lació del nou tram de canonada d'aigua potable que transcorre pel carrer Verge de Núria per connectar-la amb la canonada del carrer Migjorn. Segons va informar el consistori, fins ara les canonades d'aquests dos carrers eren un final de línia, de manera que acabaven sense connectar amb cap més tram de la xarxa d'aigua. Amb aquestes obres les dues canonades queden connectades i permetran millorar la gestió de la xarxa en aquesta zona i «garantir el subministrament d'aigua».

Les obres han consistit en la demolició del paviment existent a l'avinguda Verge de Núria per fer les connexions, l'excavació d'una rasa per col·locar la nova canonada, la instal·lació d'un tram de canonada d'aigua potable de cent metres lineals, de fundició dúctil i de 150 mil·límetres de diàmetre, i la posterior pavimentació amb mescla bituminosa del vial i de panot gris en vorera. En total, l'actuació ha tingut un cost de 16.214 euros i es va adjudicar a la companyia Sorea.