Científics demanen aturar la mobilitat laboral no imprescindible per evitar una "catàstrofe sanitària"

Dimecres la demanda de llits a les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals d'Àlaba pot créixer un 216% degut als casos de coronavirus, un 163% a la Rioja o un 81% a Madrid.

Són dades d'un nou mapa de risc que han elaborat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de la Universitat de Saragossa, i que prediu la càrrega que patiran aquestes unitats tenint en compte el millor escenari possible: que tots els llits estiguin disponibles a dia d'avui per a pacients afectats pel covid-19.

"Si el govern espanyol no atura la mobilitat laboral que no sigui imprescindible ens aboquem a la catàstrofe sanitària en molt pocs dies", adverteix Àlex Arenas, director del grup de recerca Alephsys Lab de la URV, que lidera l'estudi.

Arenas insisteix que les dades que mostra aquest nou mapa de risc alerten d'una situació "molt greu que anirà a més si no es prenen mesures molt més restrictives". El científic assenyala, a més, que per fer els seus càlculs han tingut en compte "l'escenari més optimista, en què els gairebé 5.000 llits de les UCI espanyoles -tant de centres públics com privats- estan lliures a dia d'avui, un fet que tots sabem que no és ni molt menys així".

Els investigadors han partit d'aquesta situació perquè no han pogut tenir accés a les dades reals d'ocupació de llits, segons apunten.

Per fer aquest nou mapa han adaptat el model matemàtic que ja havien desenvolupat sobre la predicció de nous contagis i l'han creuat amb la disponibilitat de llits a les UCI de l'Estat. Els resultats apunten que el factor de càrrega a les UCI de la demarcació de Barcelona serà dimecres d'un 17%; a les de Girona d'un 8%; a les de Tarragona d'un 4% i, a les de Lleida, d'un 3%.

Aquesta nova eina complementa la que ja van desenvolupar fa una setmana sobre el risc epidèmic del coronavirus, que permet estendre les prediccions a quatre dies vista a partir d'un model matemàtic que conté les dades de mobilitat i del cens dels municipis de l'estat espanyol, així com la dinàmica dels contagis produïda pel SARS-CoV-2.

El model calcula les probabilitats de contagi a cada municipi en funció dels paràmetres epidèmics coneguts per aquest virus i la mobilitat interurbana de la població activa, permetent extrapolar a diversos dies per motoritzar l'evolució d'aquest risc.



Dificultats de traçabilitat

Les actualitzacions es van aturar el dia 3 de març davant la impossibilitat de comptar amb dades oficials sobre la residència dels nous casos detectats. Segons Álex Arenas, coordinador del projecte a la URV, "durant aquest temps l'equip de recerca ha estat treballant per comprovar la qualitat dels resultats del model a partir de les dades importades exclusivament, és a dir, sense necessitat d'incorporar els casos autòctons".

Per la seva banda, Jesús Gómez-Gardeñes, coordinador del projecte a la Unizar, destaca que han pogut comprovar que el model "ha anat construint mapes de risc d'aquests dies passats compatibles amb l'evolució dels casos observats, la qual cosa indica que el nombre de contagis autòctons augmenta i el model, fins ara, és capaç de generar-sense necessitat de dades sobre casos importats".