Els contagis de la malaltia a la província de Girona creixen un 37% en només 24 hores

El Departament de Salut va confirmar ahir tretze nous casos de coronavirus a la Regió Sanitària de Girona, cosa que eleva a 48 el nombre total d'afectats. En només 24 hores, la xifra de contagis confirmats es va incrementar un 37% a la província, la qual cosa confirma que la propagació del virus està en plena fase expansiva. La majoria de nous casos van tenir lloc al Gironès, amb nou contagis, quatre dones (dues de 36 anys, una de 61 i una de 84) i cinc homes (un de 23 anys, un de 32, un de 78 i dos de 83). També es van donar tres nous casos a la Selva (dos homes de 78 anys i un de 80) i un a l'Alt Empordà (una dona de 27 anys).

Pel que fa a Catalunya, ahir es van registrar quatre morts, que eleven la xifra de víctimes mortals a 12, mentre va entrar en vigor l'estat d'alerta decretat pel Govern, que va obligar Mossos i policies locals a recordar les restriccions als ciutadans que van sortir a fer esport, passejar o per anar a la platja. Dotze persones mortes i 903 contagiades era el balanç d'aquesta pandèmia a la comunitat autònoma a l'hora de tancar aquesta edició.

Segons les dades fetes públiques pel Ministeri de Sanitat, els morts a tot Espanya van passar de 136 a 288, més del doble, en només 24 hores. Tres de cada quatre defuncions es van produir a Madrid, que gairebé va triplicar el nombre de morts en passar de 86 a 213 en un sol dia. «No podem esperar canvis que millorin aquesta situació fins d'aquí a dues setmanes, quan les mesures de distanciament social esperem que comencin a fer efecte», va explicar Jesús Rodríguez Baño, cap del servei de malalties infeccioses de l'hospital Virgen de la Macarena de Sevilla.

Des de l'àmbit científic, sembla que arriben algunes bones notícies, i la consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar que avui començarà el primer assaig clínic que es farà a Catalunya per tractar el SARS-Cov-2, i el Departament de Salut va convocar una roda de premsa telemàtica per donar a conèixer els detalls d'aquest assaig.

Garantir els subministraments

Les quatre víctimes mortals que Salut va afegir a la llista de morts estan relacionades amb el brot d'Igualada, una àrea que va ser confinada per la Generalitat el passat dijous. Precisament des de la capital de l'Anoia, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va anunciar que de manera immediata es posarà en marxa un corredor pel qual podran transitar mercaderies entre la Conca d'Òdena i la resta de Catalunya per proveir així de subministraments indústries que en depenen.