crisi pel coronavirus El Banc de Sang fa una crida a la població per mantenir les reserves

La sacsejada social d'aquests dies fa més necessari que mai anar a donar sang. Cada dia calen entre 800 i 1.000 donacions per atendre les necessitats dels malalts, que aquests dies es mantenen. En els darrers dies, la donació de sang ha patit un descens important. Com que la sang caduca, cal que les donacions siguin constants. Les plaquetes, per exemple, tenen una durada de cinc dies i són imprescindibles en molts tractaments de càncer. Per això, els espais de donació de Catalunya estan oberts per atendre els donants de sang. A més, hi ha campanyes a la demarcació de Girona i a tot Catalunya. Al web donarsang.gencat.cat es pot consultar la ubicació de les campanyes.