«Edificis positius» per a una convivència més sostenible

Estrènyer les relacions amb els veïns, igual que es feia abans als pobles. Compartir espais i serveis. Gestionar col·lectivament els problemes de la comunitat. Es tracta d'accions aparentment senzilles, però que en el model de ciutat actual -on cada cop viu més gent que ni tan sols coneix els seus veïns- es fan difícils d'aplicar. Per això, la cooperativa social Territori Socialment Responsable (TSR) ha presentat la proposta «Edificis positius», que defensa que un bon veïnatge pot portar molts beneficis, tant materials com inmaterials, a la comunitat. Fa unes setmanes van presentar la iniciativa a Girona, convidats per la Càtedra de Promoció de la Salut i la Càtedra Responsabilitat Social Universitària de la UdG.

«Hi ha gent gran que es mor i no ens n'assabentem fins al cap de tres dies, o algú fa soroll i el primer que fem és trucar a la policia abans d'anar a veure què passa», assenyala el president de la cooperativa, Josep Maria Canyelles. I és que, des del seu punt de vista, «els veïns d'un mateix edifici s'han deixat de conèixer, i a vegades fins i tot s'eviten la mirada a l'ascensor». La causa? No n'hi ha una de sola: «Hi ha més mobilitat, anem més atrafegats, ha augmentat el preu del lloguer, hi ha més nouvinguts... sigui pel que sigui, no ens coneixem».

Canyelles defensa, però, que ser veí o veïna ha de ser «una experiència que s'ha de viure positivament». I com es pot fer això? Doncs de moltes maneres: des de compartir despeses per posar cobertes verdes o plaques solars per fer les vivendes més sostenibles fins a compartir electrodomèstics, cuidar-se i preocupar-se de la resta de veïns -especialment la gent més gran-, fer parelles lingüístiques amb els nouvinguts o compartir cotxe per portar els infants a l'escola. Totes aquestes iniciatives, i moltes d'altres, poden ajudar els veïns no només a reduir despeses, sinó també a gaudir d'un major benestar. Per aconseguir-ho, però, cal que els veïns se sentin «empoderats», segons Canyelles: «Cal que exercim com a ciutadans en aquests espais de proximitat i que siguem capaços de dir les coses que ens semblen bé i les que es poden millorar», assenyala. De fet, considera que un edifici ha d'acabar tenint un funcionament empresarial: «Hauran de passar d'administrar-se a liderar-se, seran com una petita empresa que haurà d'afrontar reptes com la generació de la seva pròpia energia o donar resposta a qüestions de convivència», indica el responsable de la iniciativa.

Així doncs, malgrat que el projecte està destinat a tota la ciutadania, es dirigeix especialment a aquelles persones que tenen inquietuds socials. «Volem estirar del fil perquè siguin activistes», assenyala Canyelles. Prèviament, però, creu que cal un canvi de mentalitat en la ciutadania. «Abans, si havies de baixar al supermercat, li podies demanar al veí que et vigilés el nen, però ara no ho fem perquè no ens coneixem i ens fa vergonya», indica.

Qui vulgui canviar aquesta dinàmica es pot apuntar per formar part del projecte -i convertir-se, per tant, en un «veí positiu»- i se li suggereixen propostes i iniciatives per tirar endavant. L'important és activar-se, sigui de la manera que sigui. Per tal de millorar-ne l'impacte, la cooperativa treballa per arribar a acords amb ajuntaments que necessiten millorar la cohesió social en un determinat barri, poble o urbanització. Es van posar en marxa, sobretot, arran de la constitució dels nous ajuntaments després de les eleccions de l'any passat.

Però més enllà de la millora del dia, TSR també treballa amb els objectius de l'Agenda 2030 per millorar la sostenibilitat. «Volem que els veïns positius siguin ambaixadors del desenvolupament sostenible», assenyala Canyelles. Per fer-ho possible, adverteix que hi haurà d'haver més «flexiblitat» per part de les administracions amb determinades qüestions, com per exemple els usos dels edificis. «Un ajuntament ha de construir centres cívics, o potser podem convertir els baixos buits d'edificis, especialment de vials secundaris on estan desapareixent els comerços, en espais de dinamització sociocultural?», es pregunta. L'objectiu de tot plegat, reitera, és aconseguir una millor qualitat de vida.