Lluny de les imatges de Madrid o Barcelona, els trens i autobusos de Girona estaven aquest matí molt més buits de l'habitual, però tot i això hi havia un degoteig de persones -bàsicament treballadors- que pujaven amb transport públic amb resignació. "Em fa cosa agafar el tren, però no tinc més remei", explicava la Gisela, veïna de Caldes de Malavella i treballadora d'una empresa d'embotits. En Genís, veí de Besalú, havia agafat l'autobús anar a treballar en un call center, però a mig matí l'empresa l'havia enviat a casa i havia decidit que a partir d'ara faran teletreball. L'Aisha, visiblement cansada, havia agafat el tren a Sils per anar a treballar en un supermercat de Girona.

Renfe ha reduït a la meitat els trens d'alta velocitat, però manté les freqüències habituals en els de Rodalies. A l'estació del tren convencional, guardes de seguretat privada advertien a la gent que només es podia entrar per viatjar, impedint que la gent pogués passar el matí assegut en un banc o voltant per allà. De tota manera, l'afluència de viatgers era molt escassa, i la majoria eren treballadors que s'havien vist obligats a agafar el transport públic malgrat ser-hi reticents. Una d'elles era la Gisela, treballadora d'una empresa d'embotits. En el primer dia laboral d'estat d'alarma li havien canviat l'horari laboral i havia entrat a dos quarts de sis del matí, de manera que el seu marit l'havia dut en cotxe, però per tornar a casa es veia obligada a agafar el tren. Visiblement preocupada, explicava que tot plegat li semblava "una bogeria", i obligada com estava a agafar el tren, només esperava poder mantenir la distància de seguretat amb la resta de passatgers. Un desig factible de complir, ja que l'ocupació dels combois era molt baixa. Segons el Govern, l'ocupació dels trens arreu de l'Estat va caure un 80%.

També l'Aisha havia agafat el tren a Sils per anar a treballar a Girona; en el seu cas, en un supermercat. Assegurava que aquest matí s'ha matingut el ritme de treball intens dels últims dies, però es mostrava alleujada perquè l'empresa els havia faciltiat mascaretes i guants. "Només surto de casa per anar a treballar, però és cansat perquè ens ve moltíssima gent", explicava. Per la seva banda, en Genís, de Besalú, havia agafat l'autobús a primera hora del matí per anar a treballar en un call center de Girona. El trajecte l'havia fet pràcticament en solitari, ja que el bus va anar buit en el trajecte entre Olot i Besalú -on va pujar ell sol- i només van pujar-hi tres persones més a Banyoles. A mig matí, però, els responsables de l'empresa van decidir tancar les instal·lacions i que els seus treballadors fessin teletreball. A l'espera d'agafar el bus de tornada, en Genís temia que les mesures de seguretat no fossin suficients a l'autobús: "El conductor no anava amb mascareta, i si està en contacte amb el públic això pot ser un problema", advertia.

El director de la patronal del transport (Asetrans), Jordi Esparraguera, corroborava que el dia havia estat extraordinàriament fluix tant pel transport de viatgers -on, va indicar, les ocupacions en molts casos es van trobar per sota del 50%- com en el transport de mercaderies. En aquest darrer cas, va explicar que les dades poden variar en funció del sector: el de la indústria alimentària a gran escala havia seguit funcionant, mentre que en casos com la distribució a l'hostaleria s'ha paralitzat totalment. En el cas de la construcció, va indicar que algunes empreses estan tirant amb el material que ja tenen, però quan aquest s'acabi, també es paralitzarà. Per tant, va constatar que s'estan complint els pronòstics més pessimistes i que vindran "moments complicats", de manera que es va mostrar a l'expectativa davant les mesures econòmiques i socials que pugui impulsar el Govern.

Però més enllà dels treballadors, a l'estació també s'hi podien trobar alguns turistes que intentaven tornar cap a casa. Era el cas d'en Preston i la seva xicota -ben protegida amb mascareta-, que tornaven cap als Estats Units després d'haver passat unes accidentades vacances a Barcelona i Girona. "Ens ho hem trobat tot tancat i és evident que això ha estat un gran inconvenient per nosaltres, però entenem la gravetat de la situació i ens sembla correcte que s'hagi fet així", explicava en Preston. Després d'haver-se passat el cap de setmana confinats en un apartament turístic a Girona -el tancament del museu Dalí els va enganxar de ple-, ara només volen tornar a casa: "No estarem tranquils fins que tornem a ser als EUA, amb la nostra família", va indicar.