Explican's com estàs vivint el confinament causat pel coronavirus

La situació excepcional de confinament per tal d'evitar el contagi per coronavirus ha suposat diversos maldecaps per alguns i noves oportunitat per als altres.

Organitzar-se la feina des de casa, visitar familiars que viuen en altres localitats, celebrar una festa d'aniversari o distreure els més petits de la casa sense poder sortir al carrer és per a molts, una tasca feixuga i estressant. Per a altres, en canvi, és una gran oportunitat per passar temps amb família, realitzar la jornada laboral d'un altra manera o de comunicar-se amb amics i familiars utilitzant les noves tecnologies.

Des de Diari de Girona, volem saber com esteu vivint el confinament. Que feu durant el dia? Esteu sols o en família? Seguiu fent exercici? Trobeu a faltar poder sortir al carrer? Teniu idees per compartir sobre com passar les hores? Expliqueu-nos les vostres històries i convertiu-vos en testimonis directes d'aquesta experiència excepcional.

Ho podeu fer enviant-nos un correu a participacio@dgg.cat o bé fent-nos arribar un missatge WhatsApp al 628 81 83 78



També ens podeu contactar a través de les nostres xarxes socials: Instagram i Twitter

També ens podeu contactar a través de les nostres xarxes socials: Facebook



Envian's un vídeo

I si us animeu, ens agradarà que compartiu vídeos del que feu, sempre i quan durin menys d'un minut (i si pot ser, gravats en horitzontal). El podeu enviar per WhatsApp al 628 81 83 78

Els treballadors del Diari de Girona, també ens hem unit a les mesures de confinament. Per això, la majoria de membres de la plantilla està treballant des de casa. Si ens truqueu a la redacció, no us podem atendre. Per això, el correu electrònic, les xarxes socials o la nosrra línia de WhatsApp són la millor forma de contactar.