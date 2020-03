Figueres fa controls i denuncia dues persones per no respectar les restriccions de mobilitat

La Guàrdia Urbana de Figueres està realitzant controls als vehicles perquè es respectin les restriccions de mobilitat. El diumenge ja es van denunciar dues persones.. Arreu de Catalunya els Mossos han tancat quatre establiments i han aixecat dues actes. A Castelló han sacionat un grup per jugar a futbol.

S'adverteix que les sancions poden ser de com a mínim 600 euros.

Els agents s'han situat a diferents punts estratègics de la ciutat per comprovar que els vehicles que circulen ho fan per alguna raó que es permeti.

Els controls, doncs, són per verificar que es compleix el reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma.

Figueres ha tancat espais com els jardins Puig Pujades per evitar que la població hi accedeixi.



Jugant a futbol a Castelló d'Empúries

A Castelló d'Empúries la Policia Local va sancionar un grup gran de joves jugant a futbol al camp d'Empuriabrava. Els joves van marxar corrents i finalment només es va poder sancionar una persona.

La Policia ha informat que són molts els ciutadans que se salten les restriccions i que s'estan donant molts avisos.

A la població tenen un alt volum d'estrangers amb segona residència, un dels col·lectius que està desatenent les indicacions i als quals s'estan donant molts avisos.



Blanes avisa un bar

Blanes han hagut d'advertir, presencialment i amb megafonia. S'ha denunciat un local, un bar, per obrir tot i estar avisat personalment per patrulles. Els agents també han denunciat una persona per desobediència.