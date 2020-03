El Govern posa la sanitat privada al servei de les autonomies

El Govern ha posat al servei de les conselleries de Sanitat autonòmiques les instal·lacions sanitàries privades i els permetrà que habilitin per a l'ús sanitari espais públics i privats que reuneixin les condicions necessàries per atendre la crisi sanitària del coronavirus. Es tracta de mesures que va avançar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que va comparèixer al costat dels titulars de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; i Transports, José Luis Ábalos, per fer balanç de la crisi per la pandèmia.

El ministeri també autoritza la contractació de persones amb grau però sense títol d'especialista en els casos en què hagin aprovat el MIR sense obtenir plaça, o si han obtingut títol d'especialista fora de la Unió Europea i estan en tràmit de ser reconeguts amb avaluació favorable.

Un segon bloc de mesures per assegurar el subministrament rau en l'atorgament d'un termini «improrrogable» de 48 hores perquè aquells agents que disposen en «estoc» de productes sanitaris d'interès ho posin en coneixement de Sanitat. Es tracta de màscares quirúrgiques, kits de diagnòstic, isòtops i ulleres de protecció. A més, les empreses que disposin de capacitat de fabricació d'aquest material hauran d'informar en un termini de 48 hores.

Per part seva, Marlaska va anunciar que ha dictat una ordre en el marc de l'estat d'alarma pel coronavirus perquè Institucions Penitenciàries aïlli totes les presons espanyoles prohibint els permisos de sortida i també les comunicacions, encara que en compensació es potenciaran les telefòniques. En el marc de les presons, Interior ja havia restringit les comunicacions a tots els centres perquè es realitzessin per locutori, obligant també a controls sanitaris a la tornada a la presó després de permisos o en aplicació de l'article 100.2, que és del que gaudeixen, entre d'altres, els líders de l'1-O condemnats pel Tribunal Suprem.

En un altre ordre de coses, la Unitat Militar d'Emergència (UME) va començar ahir a fer «reconeixements previs» a set ciutats on pot haver-hi major risc de propagació de virus, entre les quals Madrid, València, Sevilla i Saragossa, com a part dels esforços de Defensa per frenar el coronavirus. La UME també s'ha activat a ciutats en les quals té desplegats contingents com Lleó, Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife, especialment a zones d'aquestes ciutats on pot haver-hi major risc de propagació de la malalatia. Fonts de la UME van explicar que la seva tasca consistirà a acudir a «punts crítics on es produeixen aglomeracions per si calgués fer actuacions de desinfecció».



Primeres sancions

D'altra banda, transeünts que no van respectar les restriccions als desplaçaments imposats pel decret que estableix l'estat d'alarma van ser castigats amb les primeres sancions a incomplidors de la norma, de moment totes de caràcter lleu i en alguns casos objecte de vídeos virals a les xarxes. L'incompliment de les limitacions per l'estat d'alarma pot comportar sancions per als ciutadans que van des de multes de 100 euros fins a pena de tres mesos de presó per un delicte de desobediència i de quatre anys per atemptat a l'autoritat.